Felix Linden unterschreibt fÃ¼r weitere zwei Jahre

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Verteidigung des SC Riessersee nimmt langsam Struktur an.

Nach Simon Mayr hat nun auch Felix Linden seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt, dieser läuft gar über zwei Jahre, bis Ende der Saison 2023/24. „Wir hatten sehr gute Gespräche und waren uns auch schnell einig. Wir freuen uns, dass Felix die nächsten beiden Jahre bei uns bleibt und wir gemeinsam unsere Ziele verfolgen werden. Er hat in der letzten Saison gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft auf und auch abseits vom Eis ist. Für unsere Defensive ist er definitiv eine wichtige Säule.“ betont Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

In seiner ersten Saison im Dress der Weiß-Blauen kam er auf 43 Spiele und sammelte dabei stattliche 22 Scorerpunkte.

Felix Linden zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, dass ich das Vertrauen der Verantwortlichen bekommen habe und weiter in Garmisch spielen darf. Für mich ist es eine Ehre, für einen solchen Traditionsverein zu spielen. Die Verantwortlichen werden die letzte Saison analysieren und uns punktuell verstärken. Meine Ziele sind, dass ich es dem Gegner noch schwerer mache, in unserer Zone zu spielen und damit unsere Defensive noch besser zu machen. Soweit es möglich ist, möchte ich mich auch in die Offensive einschalten um der Mannschaft auch dort zu helfen. Ich freue mich auf die nächste Saison, dann hoffentlich wieder vor zahlreichen Fans zu spielen und am Ende die direkte Playoff Teilnahme zu sichern.“

Aktueller Kader 2022/23:

Tor:

Verteidigung: Simon Mayr, Felix Linden

Offensive: Marlon Wolf,

Trainer: Pat Cortina