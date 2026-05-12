Felix Linden bleibt beim EV Füssen

Füssen. (PM EVF) Erfahrung fand man in den letzten Jahren im Kader des EV Füssen nicht so leicht.

Felix Linden war bereits der älteste Spieler im schwarz-gelben Team, obwohl er mit nunmehr 32 Jahren immer noch im besten Eishockeyalter ist. So kam ihm in der Abwehr eine besondere Rolle zu und er hatte die nicht immer einfache Aufgabe, den Rückhalt der offensiv orientierten ersten Reihe zu bilden. Der Rückkehrer wird sich auch in der kommenden Spielzeit mit seinem Erfahrungsschatz entsprechend einbringen, denn Spieler und Verein haben sich auch für die Saison 2026/27 auf eine Zusammenarbeit geeignet. Damit erhält die Defensive des EVF erneut einen robusten Abwehrspieler, der mit seinen Pässen und seinem starken Schuss auch offensiv Akzente setzen kann.

Nach elf Jahren war Felix Linden letztes Jahr wieder nach Füssen zurück gekehrt, wo er bereits im Nachwuchsbereich gespielt hat. Und das sehr erfolgreich, 2010 konnte er die Deutsche Meisterschaft im Jugendbereich feiern. Mit 17 Jahren ging es auch schon mit der ersten Mannschaft in der Oberliga auf das Eis, ehe er eine Karriere als Profi startete. Leipzig, Weißwasser, Bayreuth, Regensburg, Rosenheim, Selb, Garmisch und Peiting waren seine Stationen, ehe es zurück an den Kobelhang ging. 211 Partien in der DEL2 hatte Felix bis dahin absolviert, dazu kommen mittlerweile 485 Spiele in der Oberliga.

In der letzten Spielzeit konnte der Verteidiger als einziger Füssener Akteur alle 55 Saisonspiele bestreiten. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete 28 vor. Mit diesen 30 Punkten war Felix Linden sechstbester Scorer im Team.

EVF-Vorstand Jörg Noack: „Mit Felix Linden haben wir einen wichtigen Baustein in unserer Defensive verlängert. Felix ist im letzten Jahr vom EC Peiting zurück zum EV Füssen gekommen und war von Beginn an als Führungsspieler eingeplant. Genau diese Rolle hat er auch ausgefüllt – mit solider, verlässlicher Arbeit in der Defensive und mit Präsenz als Persönlichkeit in der Kabine und neben dem Eis. Umso mehr freut es mich, dass er auch in der kommenden Saison bei uns bleibt. Wir werden weiterhin eine sehr junge Mannschaft haben, in der viele Spieler den nächsten Schritt machen wollen und auch machen müssen – sportlich wie menschlich. Dafür brauchst du Leute, die vorangehen, Standards setzen und Stabilität geben. Felix ist genau so ein Spieler, und deshalb ist diese Verlängerung für uns ein wichtiger Baustein für die kommende Saison.“