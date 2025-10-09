Felix Krüger kommt per Förderlizenz nach Weiden – Das sagen die Sportdirektoren zum Wechsel

Weiden. (PM Blue Devils / PM Eislöwen) Die Blue Devils Weiden erhalten erneut Verstärkung per Förderlizenz: Nach Torhüter Sebastian Wieber (Straubing Tigers) stößt nun der 18-jährige Verteidiger Felix Krüger von den Dresdner Eislöwen (PENNY DEL) zum Team.

In der vergangenen Saison sammelte Krüger trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche DEL2-Erfahrung. Neben 29 Einsätzen für die U20 der Eislöwen absolvierte er 37 Pfl ichtspiele in der DEL2. Dabei gelang ihm am 6. Spieltag sein bislang einziges Profi tors – ausgerechnet gegen die Blue Devils. Außerdem stand er zwölfmal für die deutsche U18-Nationalmannschaft auf dem Eis.

Weidens Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Wir freuen uns, mit Felix Krüger einen jungen und talentierten Verteidiger aus Dresden in unserem Team begrüßen zu dürfen. Trotz seiner erst 18 Jahre bringt er bereits wertvolle Erfahrung aus der DEL2 mit. Durch die Förderlizenz gewinnen wir zusätzliche Flexibilität und Tiefe in der Verteidigung. Ein großer Dank gilt den Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen für die Unterstützung.“

Felix Krüger: „Ich bin den Eislöwen und Weiden dankbar für die Möglichkeit, zusätzliche Einsätze bei den Blue Devils zu absolvieren. Ich möchte die Zeit nutzen, um mich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die mir auch in Dresden helfen werden.“

Matthias Roos, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen: „Für Felix ist die Förderlizenz ein wichtiger Schritt, um regelmäßig Eiszeit zu bekommen und seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass er sich auch auf DEL2-Niveau behaupten kann. Die Spiele in Weiden werden ihm helfen, sein Potenzial weiter auszuschöpfen.“

