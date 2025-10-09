Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Blue Devils Weiden Felix Krüger kommt per Förderlizenz nach Weiden – Das sagen die Sportdirektoren zum Wechsel
Blue Devils WeidenTransfermarkt GER

Felix Krüger kommt per Förderlizenz nach Weiden – Das sagen die Sportdirektoren zum Wechsel

9. Oktober 20251 Mins read97
Share
Felix Krüger von den Dresdner Eislöwen - © City-Press
Share

Weiden. (PM Blue Devils / PM Eislöwen) Die Blue Devils Weiden erhalten erneut Verstärkung per Förderlizenz: Nach Torhüter Sebastian Wieber (Straubing Tigers) stößt nun der 18-jährige Verteidiger Felix Krüger von den Dresdner Eislöwen (PENNY DEL) zum Team.

In der vergangenen Saison sammelte Krüger trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche DEL2-Erfahrung. Neben 29 Einsätzen für die U20 der Eislöwen absolvierte er 37 Pfl ichtspiele in der DEL2. Dabei gelang ihm am 6. Spieltag sein bislang einziges Profi tors – ausgerechnet gegen die Blue Devils. Außerdem stand er zwölfmal für die deutsche U18-Nationalmannschaft auf dem Eis.

Weidens Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Wir freuen uns, mit Felix Krüger einen jungen und talentierten Verteidiger aus Dresden in unserem Team begrüßen zu dürfen. Trotz seiner erst 18 Jahre bringt er bereits wertvolle Erfahrung aus der DEL2 mit. Durch die Förderlizenz gewinnen wir zusätzliche Flexibilität und Tiefe in der Verteidigung. Ein großer Dank gilt den Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen für die Unterstützung.“

Felix Krüger: „Ich bin den Eislöwen und Weiden dankbar für die Möglichkeit, zusätzliche Einsätze bei den Blue Devils zu absolvieren. Ich möchte die Zeit nutzen, um mich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die mir auch in Dresden helfen werden.“

Matthias Roos, Sportdirektor der Dresdner Eislöwen: „Für Felix ist die Förderlizenz ein wichtiger Schritt, um regelmäßig Eiszeit zu bekommen und seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, dass er sich auch auf DEL2-Niveau behaupten kann. Die Spiele in Weiden werden ihm helfen, sein Potenzial weiter auszuschöpfen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

131
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Dario Allenspach verlängert Vertrag bis 2027

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Junger Stürmer schließt sich den Wölfen an

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg reagiert auf die aktuelle Personalsituation und...

By9. Oktober 2025
DänemarkTransfermarkt GER

Esbjerg verpflichtet Goalie aus der Schweiz

Esbjerg. (PM Esbjerg Energy) Das Torwartteam von Esbjerg Energy ist komplett. Dies...

By8. Oktober 2025
Blue Devils WeidenInjury list

Verletzungspech bei den Blue Devils Weiden hält an – Update zu Vladislav Filin

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden werden weiterhin vom Verletzungspech...

By8. Oktober 2025
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

Warum die Düsseldorfer EG sich für ein Comeback von Sinan Akdağ entschieden hat

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG gibt bekannt, dass sie sich für...

By8. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten