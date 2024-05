Felix KÃ¶bele stÃ¼rmt weiter fÃ¼r den ERSC Amberg

Amberg. (PM ERSC) Beim ERSC Amberg gibt es weitere Informationen zur Kaderplanung für die Eishockey-Bayernligasaison 2024/25. Demnach wird Außenstürmer Felix Köbele weiter für die...

Demnach wird Außenstürmer Felix Köbele weiter für die Wild Lions auf Torejagd gehen. Förderlizenz-Torhüter Janik Engler steht den Ambergern aber nicht mehr zur Verfügung.

Der 32-jährige Köbele spielt seit der Saison 2017/18 beim ERSC und war in diesem Zeitraum der mit Abstand erfolgreichste Scorer der Löwen. Der Linksschütze kam in 218 Pflichtspielen auf 368 Scorerpunkte (160 Tore, 208 Assists), darunter viele entscheidende Treffer wie der zum Aufstieg in die Bayernliga. Dabei erwies er sich auch immer als unangenehm für jeden Gegner. „Felix ist ein zuverlässiger Scorer mit viel Erfahrung. Wir freuen uns, weiter auf seine Tore und Beihilfen bauen zu können“, fasst Teammanager Chris Spanger zusammen.

Nicht mehr im Kader der Löwen wird dagegen Torhüter Janik Engler stehen. Der 21-jährige verlässt die Blue Devils Weiden, weshalb auch dessen Förderlizenz mit dem ERSC Amberg endet. Nachdem Löwen-Goalie Timon Bätge sich kürzlich in Richtung Rostock verabschiedet hat, ist Chris Spanger deshalb schon seit einiger Zeit in Kontakten mit anderen Torhütern.