Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ERSC Amberg Felix Feder verteidigt weiter für die Wild Lions
ERSC AmbergTransfer-News

Felix Feder verteidigt weiter für die Wild Lions

31. Mai 20261 Mins read43
Share
Felix Feder - © ERSC Amberg
Share

Amberg. (PM ERSC) Die vergangene Bayernliga-Spielzeit verlief lange Zeit nicht glücklich für den ERSC Amberg, noch weniger für Felix Feder.

Der 24-jährige Abwehrspieler konnte verletzungsbedingt nur zwölf der 36 Begegnungen absolvieren und kehrte erst gegen Ende wieder aktiv zurück. Auch in der neuen Saison trägt er wieder das Trikot der Wild Lions.

„Felix hat sich in Amberg stets weiterentwickelt und ist mittlerweile eine feste Größe in der ERSC-Abwehr. Auch nach seiner schweren Verletzung in der Vorsaison hat er sich wieder zurückgekämpft und alles gegeben, um wieder aufs Eis zu kommen. Seine Einstellung und sein Charakter sind absolut top“, lobt ihn Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger. Zur Saison 2022/23 war der gebürtige Pegnitzer nach 33 Oberligaspielen für die Blue Devils Weiden zu den Amberger Wild Lions gewechselt. Für die bestritt er seither 125 Pflichtspiele in denen er 21 Scorerpunkte verbuchte. Viel wichtiger waren aber seine Leistungen in der Defensive, wo er sich zu einer absolut zuverlässigen Stütze im Team entwickelte und für sein junges Alter bereits sehr abgeklärt spielt.

Für die kommende Saison hat sich Felix Feder einiges vorgenommen: „Die Entscheidung, weiterhin für den ERSC zu spielen ist mir sehr leicht gefallen. Ich fühle mich im Verein, mit der Mannschaft und dem Umfeld einfach wohl. Außerdem wissen wir alle, dass wir als Team mehr erreichen können und genau daran wollen wir in der kommenden Bayernliga-Saison arbeiten. Ich freue mich darauf, weiter alles für den Verein zu geben und gemeinsam mit den Fans eine erfolgreiche Spielzeit zu erleben“. Felix Feder wird wieder das Trikot mit der Rückennummer 76 tragen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
478
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Dennis König wird in Herford zum Dauerbrenner

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Ice Aliens geben erste Vorbereitungsspiele bekannt!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Noch sind es fast zweieinhalb Monate bis zum...

By31. Mai 2026
TEV MiesbachTransfer-News

Niko Fissekis kehrt zum TEV zurück

Miesbach. (PM TEV) Manchmal braucht es nur eine kurze Pause, um zu...

By31. Mai 2026
TecArt Black Dragons ErfurtTransfer-News

Frédèric Potvin verstärkt die TecArt Black Dragons!

Erfurt. (PM Black Dragons) Die Black Dragons freuen sich mit Frédéric Potvin...

By31. Mai 2026
Herner EVTransfer-News

HEV verpflichtet junges Abwehrtalent – Tjark Kölsch wechselt fest an den Gysenberg

Herne. (PM HEV) Mit Tjark Kölsch können die Miners die nächste Personalie...

By31. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten