Felix Feder verteidigt weiter für die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Die vergangene Bayernliga-Spielzeit verlief lange Zeit nicht glücklich für den ERSC Amberg, noch weniger für Felix Feder.

Der 24-jährige Abwehrspieler konnte verletzungsbedingt nur zwölf der 36 Begegnungen absolvieren und kehrte erst gegen Ende wieder aktiv zurück. Auch in der neuen Saison trägt er wieder das Trikot der Wild Lions.

„Felix hat sich in Amberg stets weiterentwickelt und ist mittlerweile eine feste Größe in der ERSC-Abwehr. Auch nach seiner schweren Verletzung in der Vorsaison hat er sich wieder zurückgekämpft und alles gegeben, um wieder aufs Eis zu kommen. Seine Einstellung und sein Charakter sind absolut top“, lobt ihn Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger. Zur Saison 2022/23 war der gebürtige Pegnitzer nach 33 Oberligaspielen für die Blue Devils Weiden zu den Amberger Wild Lions gewechselt. Für die bestritt er seither 125 Pflichtspiele in denen er 21 Scorerpunkte verbuchte. Viel wichtiger waren aber seine Leistungen in der Defensive, wo er sich zu einer absolut zuverlässigen Stütze im Team entwickelte und für sein junges Alter bereits sehr abgeklärt spielt.

Für die kommende Saison hat sich Felix Feder einiges vorgenommen: „Die Entscheidung, weiterhin für den ERSC zu spielen ist mir sehr leicht gefallen. Ich fühle mich im Verein, mit der Mannschaft und dem Umfeld einfach wohl. Außerdem wissen wir alle, dass wir als Team mehr erreichen können und genau daran wollen wir in der kommenden Bayernliga-Saison arbeiten. Ich freue mich darauf, weiter alles für den Verein zu geben und gemeinsam mit den Fans eine erfolgreiche Spielzeit zu erleben“. Felix Feder wird wieder das Trikot mit der Rückennummer 76 tragen.