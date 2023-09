Felix Bick: Wir hatten deutlich mehr Energie als am Freitag“ – Krefeld Pinguine siegen deutlich gegen die Kassel Huskies

Artikel anhören Krefeld.(RS) Nach der, vor allem in der Höhe, überraschenden 1-6 Niederlage der Pinguine am Freitag in Freiburg, war man gespannt, welches Gesicht...

Krefeld.(RS) Nach der, vor allem in der Höhe, überraschenden 1-6 Niederlage der Pinguine am Freitag in Freiburg, war man gespannt, welches Gesicht die Mannschaft beim heutigen Spitzenspiel gegen die Kassel Huskies zeigen würde.

Kassel hat nach drei Spieltagen zwei Siege und eine Niederlage auf ihrem Konto und steht mit einem Punkt mehr auf Platz drei der aktuellen Tabelle.

Beide Mannschaften machten von Beginn an dem Begriff Spitzenspiel alle Ehre und zeigten ein intensives und offensiv geprägtes erstes Drittel.

Valenti schoss für seine Farben am kurzen Toreck von Bick vorbei und im Gegenzug scheiterte Niederberger an der Schulter von Maxwell im Tor der Nordhessen (4.). In der 6. Minute erneut eine Chance auf beiden Seiten, vorne verpasste Mieszkowski die Führung für seine Farben und hinten rettete Maxwell gegen MacDonald.

Über Miller und Fischer kam die Scheibe zügig tief ins Drittel der Gäste und von dort zurück an die blaue Linie, von der Söll einen Weg an allen vorbei ins Netz zur 1-0 (9.) Führung fand. Als Kassel mit einem Mann weniger zu weit aufrückte wurde Niederberger mit einem schönen Pass aus dem eigenen Drittel auf einen Alleingang geschickt, den dieser zum 2-0 (13.) vollstreckte.

Felix Bick, der auf Grund seiner Bad Nauheimer Vergangenheit von den knapp 300 Huskies im Gästeblock ganz “besonders gefeiert” wurde, konnte sich in der 14. Minute gegen Seigo auszeichnen.

Einen Bltzstart legten die Seidenstädter im Mitteldrittel aufs Eis. Gerade einmal 36 Sekunden waren abgelaufen, da hatte die Formation um Weiß, Kuhnekath und Kretschmann die Huskies in ihrem Drittel festgespielt und dann den freien Mann mit Erik Buschmann gefunden, der das Ergebnis auf 3-0 schrauben konnte. Dennis Miller verpasste wenig später das vierte Krefelder Erfolgserlebnis (22.). Dies holte sich in der 27. Minute Louis Brune, der den Anschlusstreffer für seine Kassler Farben erzielen konnte.

Kassel, in dieser Phase etwas stabilisierter und kontrollierter im Spielaufbau, gab den Pinguinen jedoch immer wieder Möglichkeiten, einen schnellen Konter zu fahren. Kurios wurde es kurz vor Drittelende. Als Riefers vor dem eigenen Tor in eine Schubserei mit seinem Gegenspieler verwickelt war, wartete alles auf den Pfiff der Unparteiischen, doch dieser blieb aus. Ehrhoff reagierte am schnellsten und spielte tief auf Ruuttu, der den mitgelaufenen Matsumoto zum 4-1 (39.) bediente.

Zu Beginn des Schlussabschnitts bekamen die Pinguine mehrere kleine Strafen gegen sich und mussten zweimal in doppelter Unterzahl agieren. Kassel wusste daraus jedoch keinen Erfolg zu generieren. Nachdem diese Situationen überstanden waren, gelang Matsumoto und Ruuttu in der 47. Minute binnen 17 Sekunden ein Doppelschlag zum 6-1. Der Treffer von Keck zum 6-2 (48.) war danach nur noch für die Statistik.

Am nächsten Freitag geht es für die Pinguine nach Rosenheim zum Aufsteiger, danach kommt am Sonntag der letztjährige Viertelfinalgegner aus Dresden nach Krefeld.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Kassel Huskies 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Buschmann, Adam; Ehrhoff, Riefers; Trinkberger, Söll – Kuhnekath, Weiß, Kretschmann; MacDonald, Matsumoto, Ruuttu; Niederberger, Fischer, Miller; Cerny, Wagner, Niedenz.

Trainer: Boris Blank

Kassel Huskies: Maxwell (Hufsky) – Seigo, Faber; Keussen, Freis; Bodnarchuk, Dotter; Müller – Petro, Lowry, Valenti; Spitzner, McMillan, Brune; Detsch, Tschwanow, Korte; Keck, Ahlroth, Mieszkowski.

Trainer: Bohuslav Subr

Statistik:

Tore: 1:0 (08:07) Söll (Miller/Niederberger), 2:0 (12:10) Niederberger (Kuhnekath/Fischer) PP5-4, 3:0 (20:36) Buschmann (Kuhnekath/Weiß), 3:1 (26:34) Brune (Dotter/McMillan), 4:1 (38:58) Matsumoto (Ruuttu/Ehrhoff), 5:1 (46:13) Matsumoto (MacDonald/Riefers), 6:1 (46:30) Ruuttu (MacDonald/Matsumoto), 6:2 (47:34) Keck (Keussen/Ahlroth),

Strafminuten: Krefeld 24, Kassel 14

Schiedsrichter: Janssen/Brill

Zuschauer: 5.021

