felix award 2023: Siege fÃ¼r Bob-Weltmeisterin Nolte, Eishockey-Profi Mo MÃ¼ller und die deutschen Hockey-Herren

Düsseldorf. (PM Staatskanzlei NRW) Starke Persönlichkeiten und beeindruckende Aushängeschilder für das Sportland NRW: Im Rahmen einer feierlichen Gala durften sich Laura Nolte (Bob/Sportlerin des Jahres), Moritz Müller (Eishockey/Sportler des Jahres), Valentin Baus (Tischtennis/Para Sport felix), Klara Bleyer (Synchronschwimmen/Newcomer*in des Jahres), die deutsche Hockey-Nati-onalmannschaft (Mannschaft des Jahres), André Henning (Hockey/Trainer*in des Jahres) sowie Nationalspieler Florian Wirtz (Fußball felix) über den begehrten Publikumspreis felix award freuen.

Am Freitag, 8. Dezember 2023, ehrten das Land Nordrhein-Westfalen und der Lan-dessportbund NRW die herausragenden Leistungen der Sportlerinnen und Sportler, Teams sowie Trainerinnen und Trainer mit dem felix award 2023 in der Düsseldorfer Classic Remise.

Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Nordrhein-Westfalen ist Sportland Nummer 1. Die für den felix award nominierten Persönlichkeiten repräsentieren nicht nur die sportliche Spitze in unserem Land, sie zeigen uns auch, wie leistungsfähig und vielfältig der Sport bei uns ist. Die Leidenschaft, der unbedingte Wille und die herausragenden Ergebnisse der Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer aus unserem Land tragen dazu bei, die Aufmerksamkeit und das Ansehen für den Sport weiter zu stärken.“

„Unser Anspruch ist es, den Abend für alle Gewinnerinnen und Gewinner des felix award unvergesslich zu machen. Und natürlich möchten wir ebenso den Nominierten und geladenen Gästen ein sehr besonderes Event bieten, das verdeutlicht, wie facettenreich, stark und inspirierend Nordrhein-Westfalen im Bereich Sport ist“, betont Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes NRW.

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt ergänzt: „Der felix award 2023 bietet den Sportlerinnen und Sportlern eine Bühne, die ihnen für die erstklassigen Leistungen gebührt. Durch deren Erfolge, Ta-lente und Trainingseifer haben sie einfach für fantastische Sportereignisse gesorgt.“

Wie in den Jahren zuvor spielten die Stimmen der Menschen aus dem Land die entscheidende Rolle bei der Preisvergabe. Mehr als 23.000 Stimmen wurden beim öffentlichen Online-Voting abgegeben und legten mit Ausnahme der Kategorie „Trainer*in des Jahres“, deren Preisträger durch eine Jury ermittelt wird, fest, wer den felix award in den Händen halten darf.

Die Preisträgerinnen und Preisträger im Überblick

Para Sport felix: Valentin Baus (Tischtennis) Der Athlet aus Bochum nahm bereits zweimal an Paralympischen Spie-len teil und gewann beide Male eine Medaille (einmal Gold und einmal Silber). Baus spielt auf dem höchsten Niveau Tischtennis und seine Er-folge sprechen für sich: Weltmeister 2022 im Einzel und Europameister 2023 im Einzel sowie Doppel. Für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris ist er bereits qualifiziert. Dort will er seine Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

Trainer des Jahres: André Henning (Hockey) André Henning weist eine beachtliche Trainerlaufbahn vor. 2007 war er mit 23 Jahren der jüngste Coach eines Hockey-Bundesliga Teams und sammelte mit verschieden Klubs Meistertitel im Feld- und Hallenhockey. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere setzte Henning mit dem Weltmeistertitel der deutschen Hockeynationalmannschaft 2023 in Indien. Für diese herausragende Leistung bekam er den einzigen felix award, der nicht durch die Stimmen von Menschen aus unserem Land, sondern durch eine Fachjury vergeben wird.

Mannschaft des Jahres: Deutsche Hockey-Nationalmannschaft (Hockey) Gleich zehn Athleten aus Nordrhein-Westfalen waren Bestandteil des historischen WM-Erfolgs der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft in Indien. In einem Herzschlag-Finale schlugen die deutschen „Honamas“ den Titelverteidiger aus Belgien im Penalty-Shootout. Mit enormem Kampfgeist drehte das Team rund um Kapitän Mats Grambusch (Rot-Weiss Köln) und dem Spieler des Turniers, Niklas Wellen (Crefelder HTC), von Viertelfinale bis zum Endspiel mehrere zwei-Tore-Rück-stände und sicherte sich den ersten großen Titel seit 2014.

Sportler des Jahres: Moritz Müller (Eishockey) Der Kapitän der Kölner Haie, Moritz Müller, sicherte sich in der Katego-rie Sportler des Jahres die meisten Stimmen. Über 1000 Spiele bestritt der Ausnahmeathlet für den Kölner Klub und ist seit 2018 auch Kapitän des Nationalteams. Sein sportliches Lebenswerk, das bereits verfilmt wurde, krönte der 37-Jährige im zurückliegenden Sportjahr mit der Vizeweltmeisterschaft 2023 in Finnland und Lettland.

Sportlerin des Jahres: Laura Nolte (Bob) In der noch jungen Disziplin Monobob zählt die Athletin aus Unna schon zu den Besten der Welt und sicherte sich mit einer herausragenden Leistung den WM-Titel. Darüber hinaus kann die 24-jährige zwei Welt-cupsiege sowie zwei EM-Titel vorweisen. Auch im Zweierbob sicherte sich Nolte einen weiteren Europameistertitel und olympisches Gold 2022 in Peking. Darüber hinaus ist die Bob-Pilotin Botschafterin der IBSF Bob & Skeleton WM 2024 in Winterberg.

Fußball felix: Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen machte sich seit seinem Premie-renspiel 2020 schnell unentbehrlich für sein Team und zählt zu den größten Talenten und Kreativspielern Deutschlands. Bereits mehr als 80 Bundesligaspiele stehen auf dem Konto des 20-jährigen, der aus einer Fußball-Familie kommt: Sein Vater war sein erster Trainer und seine Schwester ist ebenfalls Profi-Fußballerin. Trotz seines jungen Alters ist Wirtz darüber hinaus auch schon fester Bestandteil der deutschen Nati-onalmannschaft.

Newcomerin des Jahres: Klara Bleyer (Synchronschwimmen) Die 19-jährige Synchronschwimmerin Klara Bleyer trug sich als Jugend-europameisterin in die Geschichtsbücher ein und holte Gold in der Technischen und Freien Kür. Ein Titel, den sie sich durch hartes Trai-ning und Übungen in Ballett, Turnen und Akrobatik erarbeitete. Die Deutsche Meisterin aus 2022 in Solo, Duett, Team und Kombination nahm in diesem Jahr an ihrer ersten WM teil und glänzte in Japan mit dem achten Platz (Technische Kür im Solo). Damit stellte sie das bis heute beste deutsche Ergebnis auf.

Über den felix award

Seit 2007 werden Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen, die sich in besonderer Weise hervorgetan haben, mit dem felix award ausgezeichnet. Mit diesem Preis würdigen das Land Nordrhein-Westfa-len, der Landessportbund Nordrhein-Westfalen und die Sportstiftung NRW sowohl den Spitzensport als auch herausragende Persönlichkei-ten des Sports. Eine Jury nominiert jeweils fünf Anwärterinnen und An-wärter auf den Award in sieben Kategorien. Der Publikumspreis wird – mit Ausnahme der Kategorie Trainer*in des Jahres – per Online-Voting durch Menschen aus dem Land vergeben. Die Verleihung des felix a-ward findet jedes Jahr im Dezember im Rahmen einer feierlichen Gala statt.

