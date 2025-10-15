Felicetti avanciert mit einem Hattrick gegen Gröden zum Derby-Helden

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben am Dienstag das Heimspiel gegen den HC Gherdëina valgardena.it zum Auftakt der Südtirol-Derby-Woche 5:1 gewonnen.

Mann des Spiels war Leonardo Felicetti, der einen lupenreinen Hattrick erzielte. Aber auch wenn das Ergebnis eine eindeutige Angelegenheit vermuten lässt – Gröden agierte über weite Teile der Begegnung auf Augenhöhe.

Für die Rittner Buam SkyAlps ging es im Heimspiel gegen den HC Gherdëina valgardena.it um wichtige Punkte für die Italienmeisterschaft. Und die Brisanz der Partie war den Blau-Roten anzumerken, denn anders als in den Matches zuvor gingen sie äußerst konzentriert zu Werke. Jeder Zweikampf wurde von Simon Kostner & Co. angenommen, die meisten Pässe kamen an. Und auch wenn sich Gröden einige Möglichkeiten erspielte, so waren doch die Gastgeber in den ersten 20 Minuten das etwas bessere Team. Die MacQueen-Truppe belohnte sich mit einer 2:0-Führung. Zuerst traf Welychka nach herrlicher Vorarbeit von Crespi per Onetimer (5.29). Rund fünf Minuten später erhöhte Kevin Fink in Überzahl auf 2:0, der Rindone aus kürzester Distanz überwand.

Auch im Mitteldrittel wurde ansprechendes Eishockey geboten. Beide Teams spielten mit offenem Visier und erarbeiteten sich eine Vielzahl von Chancen. Die beste hatte Robert Öhler, der nach schöner Vorarbeit alleinstehend an Rindone scheiterte. Nach einer Grödner Druckphase glückte Schiavone der Anschlusstreffer zum 1:2 (26.40), als er nach einem Getümmel vor Furlong am schnellsten schaltete. Ritten drückte in der Folge auf den dritten Treffer und wurde in der 35. Minute belohnt, als Felicetti nach geblocktem Welychka-Schuss den Puck mit dem Schlittschuh über die Linie drückte. Die Unparteiischen gaben den Treffer nach Studium des Videobeweises. Ein Pfostentreffer verhinderte das vierte Tor der Rittner Buam SkyAlps.

Gröden begannen das Schlussdrittel furios und drückte in den ersten Minuten auf den Anschlusstreffer. Dieser lag auch in der Luft – vor allem, als Kevin Fink noch auf die Strafbank musste. Doch die Episoden waren am Dienstagabend auf Rittner Seite. Ein Befreiungsschlag Felicettis von knapp hinter dem Mittelkreis zappelte kurzerhand im Netz (45.32). Gröden drückte weiter, doch ins Tor trafen wenig später abermals die Hausherren. Kaum war Fink zurück auf dem Eis, landete der Puck bei Rittens Nummer 91, der Felicetti einsetzte und dieser stellte mit seinem dritten Treffer auf 5:1. Damit war die Partie entschieden, Rittens vierter Saisonsieg in trockenen Tüchern.

Für die Rittner Buam SkyAlps geht die Alps Hockey League am Donnerstag mit dem nächsten Südtiroler Duell weiter. Um 20 Uhr stehen Simon Kostner & Co. den Hockey Unterland Cavaliers gegenüber.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdëina valgardena.it 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Tore: 1:0 Welychka (5.29), 2:0 Fink (10.35/PP), 2:1 Schiavone (26.40), 3:1 Felicetti (34.26), 4:1 Felicetti (45.32/SH), 5:1 Felicetti (47.05).

