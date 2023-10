Feiertagsduell in Passau gegen den Altmeister SC Riessersee

Artikel anhören Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Mittwoch um 18:30 Uhr den SC Riessersee in der Eis-Arena Passau. Der...

Artikel anhören Artikel anhören

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Mittwoch um 18:30 Uhr den SC Riessersee in der Eis-Arena Passau.

Der Traditionsverein und Förderlizenzpartner des EHC Red Bull München ist mit fünf Siegen aus neun Spielen in die Saison gestartet. An der Bande steht noch immer der ehemalige deutsche Nationaltrainer Pat Cortina. Qualität pur, sowohl auf als auch neben der Eisfläche! Im Rahmen des hundertjährigen Vereinsbestehens wurden die Ansprüche vom Club klar definiert: den Aufstieg in die DEL2. Der Kader ist gespickt mit vielen erfahrenen Spielern dazu zählen auch die beiden Topscorer Robin Soudek (17 Punkte) und Lubor Dibelka (15 Punkte). Dazu gesellen sich viele junge talentierte Spieler die sich auch für Einsätze in der DEL empfehlen wollen. Nach einer Niederlagenserie haben sich die Garmischer nun gefangen und konnten die letzten drei Partien allesamt für sich entscheiden. Darunter auch zwei Siege gegen die Top Teams aus Heilbronn und Memmingen. Die Passau Black Hawks wissen also um die Qualität des Gegners.

Nach dem starken Auftritt der Habichte bei Tabellenführer Blue Devils Weiden müssen sich die Gastgeber aber auf keinen Fall verstecken. „Wir haben gerade gegen große Mannschaften gezeigt, dass wir da mithalten können“. weiß Black Hawks Trainer Thomas Vogl. Wichtig wird wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung sein. Gerade gegen Weiden haben die Habichte viele Schüsse geblockt und dem Gegner den Spielaufbau erschwert. Eine Schwächephase dürfen sich die Habichte gegen den SCR aber nicht erlauben.

Die erfahrenen Garmischer werden jeden Fehler eiskalt ausnutzen. Dazu werden die Special Teams wieder ein Faktor werden. Der SC Riessersee ist in Unterzahl enorm stark und vereitelt 85% der Überzahlspiele. Dazu kommt, dass die Habichte in eigener Überzahl noch Luft nach oben haben.

Die Zuschauer in der Eis-Arena dürfen sich wieder auf eine emotionsgeladene Partie freuen. Das letzte Heimspiel in der Eis-Arena konnten die Habichte gegen die Tölzer Löwen mit 6:3 für sich entscheiden und feierten im Anschluss mit den 988 Zuschauern ausgelassen den Sieg.

Tickets für das Heimspiel am Mittwoch, 01.11. um 18:30 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Passau Black Hawks empfehlen die Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Die Abendkasse öffnet um 17:30 Uhr. Das Spiel wird außerdem live auf SpardeTV übertragen. -czo

6025 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten