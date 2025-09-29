Feiertag auf Schlittschuhen: Zweiter Kids-on-Ice-Day bei den Islanders

Lindau. (EVL) Beim Nachwuchs des EV Lindau, den Young-Islanders geht es Schlag auf Schlag.

Am Freitag, den 03. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), von 10:00 bis 11:00 Uhr, lädt der EVL zum schon zweiten Kids-on-Ice-Day dieser Saison ein. Nach dem Erfolg im September wollen die Verantwortlichen im Nachwuchs auch bei der zweiten Ausgabe wieder vielen interessierten Kindern den Eissport näherbringen.

Die Anmeldung zum Kids-on-Ice-Day erfolgt am 03. Oktober von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr in der BPM-Arena in Lindau. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen sind lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner. Schlittschuhe können mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden! Ab 10:00 Uhr geht es für die Kleinen gemeinsam mit den Nachwuchstrainern aufs Eis, um das eigene Können unter Beweis zu stellen. Dabei werden unter professioneller Anleitung unterschiedliche Übungen absolviert.

Während sich der Nachwuchs auf dem Eis austobt, können es sich die Erwachsenen im Eisstüble gut gehen lassen und sich bei Interesse über den Verein, seine Spieler und Neuigkeiten beim Laufschulprogramm „Learn-to-Skate“ der EV Lindau Islanders informieren.

Für die Kinder gibt es neben der Action auf dem Eis, auch wieder die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. Diese werden im Anschluss an den Kids-on-Ice-Day verlost.

Weitere Informationen zur Laufschule des EV Lindaus sowie zur Nachwuchsarbeit des Vereins finden Sie unter: www.young-islanders.com und www.evlindau.com.

