Fehlstart! Iserlohn Roosters verlieren auch ihr viertes Heimspiel – SauerlÃ¤nder nun auf AuswÃ¤rtstour – Gormley-RÃ¼ckkehr wohl kein Thema

Iserlohn. (MK) Nein, diesen Saisonstart hatte man sich bei den Iserlohn Roosters ganz anders vorgestellt.

Anders als in der Zitter-Vorsaison wollte man sich möglichst von Beginn an aus dem tiefsten Abstiegsschlamassel fernhalten. Zwei Heimspiele gegen die Liga-Schwergewichte München und Berlin am ersten Wochenende waren sicherlich eine große Herausforderung. Sie wurden bekanntlich genauso verloren, wie die beiden Spiele am letzten Wochenende in Wolfsburg und daheim gegen Ingolstadt. Besonders ärgerlich war vor allem, dass man in drei der ersten vier Spiele den Sieg vor Augen hatte, aber im Schlussdrittel mögliche Punktgewinne herschenkte.

Der Sieg nach Penaltyschießen am Mittwoch bei den Augsburger Panthern war dann doch mehr als nur ein Hoffnungsschimmer. Am Freitag gegen die Löwen aus Frankfurt waren die Sauerländer fest entschlossen den ersten Heimsieg im vierten Match vor eigenem Publikum einzufahren. Doch es kam anders. Gegen die Hessen verlor man erneut, diesmal mit 3:4.

Viele Strafen gegen die Roosters schon im Anfangsdrittel

Ins Anfangsdrittel starteten die Iserlohner verhalten und kassierten schon nach wenigen Minuten die ersten folgenschweren Strafen. In doppelter Überzahl traf Matushkin nur den Pfosten (8.), aber Brace staubte gedankenschnell zum 0:1 für die Löwen ab. Und auch die nächste Strafe gegen die Gastgeber nutzten die Löwen: Schuss von Brace und Bokk fälschte unhaltbar zum 0:2 (11.) ab. So einfach kann Eishockey sein. Die Roosters schüttelten sich nur kurz und schafften durch Ziegler 54 Sekunden später den Anschlusstreffer zum 1:2. Von einem Frankfurter Schläger sprang die Scheibe zu ihm, der 30- jährige gebürtige Nürnberger fackelte gar nicht lange und traf ins rechte Eck. Brenner im Löwenkasten war bei seinem Comeback ohne echte Chance. Noch vor der Pause ergab sich für Dal Colle in Unterzahl die Konterchance. Eiskalt verwandelte der Iserlohner über Brenners Fanghand zum 2:2 Pausenstand.

Maginots Strahl

Im Mitteldrittel behielt Brenner gegen Dal Colle (25.) die Oberhand. Ein unglücklicher Rückpass von Jentzsch, der statt zum Mitspieler am eigenen Torgestänge landete, leitete die erneute Frankfurter Führung ein. Maginot kam an der blauen Linie zum Schuss und versenkte zum 2:3 (29.). Bis zur zweiten Pause überstanden die Roosters zwei weitere Strafen gegen Troock und Burke ohne weiteren Gegentreffer.

Löwen bringen Vorsprung ins Ziel

Frankfurts Bicker verpasste in der 42. Minute den vierten Löwentreffer, traf aber nur das Außennetz. Auf Seiten der Roosters verpasste Burke (47.) in Überzahl (Strafe Kirichenko) den Ausgleich. Und auch Kapitän Labrie scheiterte bei einem Konter an Brenner. Eine Iserlohner Unachtsamkeit nutzte Schweiger in der 50. Minute zum 2:4, als er vor dem Tor einen Querpass verwerten konnte. Den Roosters lief nun die Zeit davon. Jentzsch (51.) verpasste den dritten Iserlohner Treffer frei vor Brenner. Troocks zehnminütige Strafe wegen unsportlichen Verhaltens war unnötig und eine Schwächung des eigenen Teams. Dennoch gelang den Roosters der Anschlusstreffer durch Boland (57.), der Dal Colles genaues Zuspiel direkt ins Tor der Löwen beförderte. Trotz der frühzeitigen Herausnahme von Torwart Jenike für einen weiteren Feldspieler blieb es bei der 3:4 Niederlage der Iserlohner.

Frankfurts Cameron Brace darf sich mit einem Tor und drei Assists als einer der Väter des Frankfurter Sieges fühlen.

Roosters treten nur vier Mal in Folge auswärts an / Rückkehr von Brandon Gormley wohl kein Thema

Damit ist den Schützlingen von Headcoach Doug Shedden im vierten Heimspiel der Saison noch kein einziger Punktgewinn gelungen. Mit lediglich zwei Punkten rangieren die blau-weißen punktgleich und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem Westrivalen aus Düsseldorf auf dem vorletzten Platz.

Das Programm der Roosters sieht nun vier Auswärtssiele in Folge vor. Am Sonntag in Bremerhaven und danach folgen die Partien in Nürnberg (Donnerstag), Düsseldorf (Sonntag) und am Donnerstag darauf in Schwenningen.

Der bis dato hingelegte Fehlstart könnte sich also durchaus noch verschlimmern. Bislang hatte man in fünf der sechs absolvierten Begegnungen auch die Chance zu punkten, vergab aber einerseits zu viele Chancen und leistete sich zum Teil eklatante individuelle Abwehrschnitzer.

Headcoach Doug Shedden wollte mit Blick auf die bevorstehenden Auswärtsspiele aber nicht verhehlen, dass er dennoch lieber vor den eigenen Fans spielen würde. Es sei, so der erfahrene Coach, sehr enttäuschend vor den eigenen Fans noch nicht gewonnen zu haben. Bezogen auf das Spiel gegen die Löwen, sah er zu viel Strafen im ersten Drittel. Man könne sehr glücklich sein mit einem Unentschieden in die erste Pause zu gehen. Im weiteren Spielverlauf habe sein Team diese kleineren Fehler nicht abgestellt, so Shedden.

Im Umfeld der Roosters wabern schon seit einigen Wochen immer wieder Gerüchte um die Verpflichtung eines weiteren Verteidigers. Doug Shedden äußerte sich diesbezüglich eher zurückhaltend. Bei einem weiteren Importspieler müsste er einen anderen dafür auf die Tribüne setzen, wenn alle Spieler fit sind. Der vor fast einem Jahr verpflichtete Brandon Gormley ist kein Thema. Man habe mit ihm gesprochen, aber Gormley und die Roosters hätten keine Einigung über eine Fortsetzung des Engagements erzielt. Außerdem, so Doug Shedden, sitze Gormley zuhause und habe auch an keinem Trainingscamp teilgenommen. Diese Akte darf also vermutlich endgültig geschlossen werden. Möglicherwiese ist es auch ein leises Karriereende von Brandon Gormley, der allerdings erst 32 Jahre alt ist und auf 58 Karrierespiele in der NHL zurückblicken kann.

Am Sonntag (14 Uhr) geht es somit für die Roosters weiter. Es gilt in den kommenden Auswärtsspielen den totalen Fehlstart zu vermeiden und Kontakt zum Tabellenmittelfeld zu halten.

