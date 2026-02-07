Fehlstart ins Spiel und ein starkes Schlussdrittel der Starbulls – 2:4! Eispiraten unterliegen Rosenheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim mit 2:4 verloren.

Zwar kÃ¤mpften sich die Westsachsen nach einem frÃ¼hen 0:2-RÃ¼ckstand eindrucksvoll zurÃ¼ck und glichen die Partie zwischenzeitlich aus, blieben am Ende jedoch trotz groÃŸer Einsatzbereitschaft ohne Punkte. Die Treffer fÃ¼r die Eispiraten erzielten Felix Thomas und Maxim TrÃ©panier.

FrÃ¼her Doppelschlag der Starbulls â€“ Thomas verkÃ¼rzt

Die zum Sonntag personell unverÃ¤nderten Eispiraten kamen eigentlich gut in die Begegnung gegen die Starbulls Rosenheim. Louis Brune und Johannes Schmid vergaben in der Anfangsphase erste gute MÃ¶glichkeiten, wÃ¤hrend sich die GÃ¤ste vor dem gegnerischen GehÃ¤use Ã¤uÃŸerst konsequent prÃ¤sentierten. Nachdem Denis Shevyrin Ã¼berspielt worden war, hatte Luigi Calce viel Platz und Ã¼berwand Kevin Reich mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zur 0:1-FÃ¼hrung fÃ¼r Rosenheim (6.). Der frÃ¼he Gegentreffer zeigte Wirkung: Nur wenig spÃ¤ter folgte der nÃ¤chste RÃ¼ckschlag. Lukas Laub bugsierte die Hartgummischeibe in den Slot, wo C. J. Stretch mustergÃ¼ltig abstaubte und auf 0:2 erhÃ¶hte (7.).

Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores fand jedoch eine gute Antwort auf den schnellen Doppelschlag. Ein Schuss von Felix Thomas aus der zweiten Reihe verfehlte zunÃ¤chst knapp das GehÃ¤use, doch der zurÃ¼ckspringende Puck rutschte schlieÃŸlich â€“ unter Mithilfe von Starbulls-Goalie Oskar Autio â€“ Ã¼ber die Torlinie. Der Anschlusstreffer zum 1:2 brachte die Eispiraten zurÃ¼ck ins Spiel. Fortan agierten die Gastgeber wacher und erspielten sich weitere gute Chancen. Louis Brune und Dylan Wruck scheiterten jedoch im weiteren Verlauf des ersten Drittels mit ihren AbschlÃ¼ssen.

Eispiraten nehmen Schwung mit â€“ TrÃ©panier gleicht sehenswert aus

Den Schwung nahmen die Crimmitschauer mit in den zweiten Durchgang und dominierten diesen Ã¼ber weite Strecken. Die Belohnung folgte prompt: Maxim TrÃ©panier lauerte an der blauen Linie, wurde von Dylan Wruck bedient und blieb mit einem trockenen Abschluss eiskalt â€“ der verdiente 2:2-Ausgleich (22.). Beim Torjubel war der aufgestaute Frust deutlich spÃ¼rbar und schien die Marschroute vorzugeben. In der Folge lieÃŸen die Eispiraten jedoch zahlreiche hochkarÃ¤tige MÃ¶glichkeiten ungenutzt. Brune, TrÃ©panier, wieder Brune sowie McGauley verpassten es, erstmals die FÃ¼hrung fÃ¼r Crimmitschau zu erzielen. Dabei wurde auch zweimal der Videobeweis angewandt â€“ der zweimal gegen die Hausherren entschied.

Chancenverwertung wird zum VerhÃ¤ngnis â€“ Rosenheim eiskalt

DafÃ¼r bekamen die Westsachsen frÃ¼h im Schlussabschnitt die Quittung. Nur 33 Sekunden nach Wiederbeginn traf Charlie Sarault zum 2:3 und brachte die GÃ¤ste erneut in FÃ¼hrung (41.). Die Eispiraten rannten in der Folge unermÃ¼dlich an, um den Ausgleich zu erzwingen, doch beste EinschussmÃ¶glichkeiten blieben ungenutzt. Vladelchtchikov, Olleff sowie Veber mit ihren SchÃ¼ssen aus der zweiten Reihe scheiterten allesamt.

Zwischendurch musste Kevin Reich auch mal wieder eingreifen und hielt seine Mannschaft nach einem kreuzgefÃ¤hrlichen Breakaway im Spiel. In den Schlussminuten setzten die Gastgeber alles auf eine Karte. WÃ¤hrend eines Ãœberzahlspiels zog Cheftrainer Jussi Tuores seinen TorhÃ¼ter Kevin Reich zugunsten eines zusÃ¤tzlichen Feldspielers, doch auch der letzte Dauerdruck brachte keinen Erfolg mehr. Stattdessen sorgte Shane Hanna mit einem Schuss aus der eigenen HÃ¤lfte ins verwaiste Tor fÃ¼r die Entscheidung und stellte den 2:4-Endstand aus Sicht der Eispiraten her (60.).

Torfolge (1:2, 1:0, 0:2):

0:1 Luige Calce (Dominik Kolb, Dominik Tiffels) 05:18

0:2 C.J. Stretch (Ville JÃ¤rvelÃ¤inen, Lukas Laub) 06:32

1:2 Felix Thomas 07:37

2:2 Maxim TrÃ©panier (Dylan Wruck) 21:31

2:3 Charlie Sarault (Scott Feser) 40:33

2:4 Shane Hanna (Oskar Autio) 59:47 â€“ EN

Zuschauer: 2.017