Fehlstart fÃ¼r die NÃ¼rnberg Ice Tigers

Nürnberg (STM) Einen Fehlstart ins neue Jahr legten die Nürnberg Ice Tigers hin. Bei der deutlichen 3-6 Heimniederlage gegen die Wild Wings Schwenningen waren...

Nürnberg (STM) Einen Fehlstart ins neue Jahr legten die Nürnberg Ice Tigers hin.

Bei der deutlichen 3-6 Heimniederlage gegen die Wild Wings Schwenningen waren es unterm Strich einfach ein paar Fehler zu viel. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Jahnke, Fleischer und Schmölz.

Es ist nicht nach Wunsch gelaufen für die Nürnberg Ice Tigers bei ihren beiden letzten Auswärtsspielen im Jahr 2021. In Bietigheim zerstörte ein schwaches Mitteldrittel die Hoffnung auf Punkte, in Krefeld zeigten die Ice Tigers eine solide Vorstellung, scheiterten aber an ihrer mangelhaften Chancenverwertung. Bei der 2-3 Niederlage nach Verlängerung konnte wenigstens ein Punkt auf der Habenseite verbucht werden.

Die Chance auf Wiedergutmachung bot sich gleich nach Jahreswechsel im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings. Tom Rowe gab Niklas Treutle den Start im Tor, zudem verzichtete er auf Stürmer Chris Brown, für ihn rückte Lukas Ribarik in den Kader.

Die Ice Tigers erwischten den besseren Start an diesem Abend, Dane Fox hatte die erste Chance im Powerplay (2.), ehe Charlie Jahnke mit einem tollen Schuss aus dem Handgelenk für die frühe Nürnberger Führung sorgte (4.). Auch in der Folgezeit hatten die Ice Tigers die besseren Chancen, Tim Bender scheiterte am Außenpfosten (12.), ehe das Spiel eine erste Wende nahm. Die Gäste aus dem Schwarzwald nutzten ein Powerplay zum Ausgleich, Travis Turnbull hatte Maß genommen (14.).

Und es kam noch besser für die Wild Wings. Nach einem leichtfertigen Puckverlust der Ice Tigers im eigenen Drittel war es ausgerechnet der ehemalige Nürnberger Brett Pollock, der für den zweiten Schwenninger Treffer sorgte (19.). Erst unter der Woche war Pollock aus Schweden zurück in die DEL gewechselt. Für die Ice Tigers fühlte sich das erste Drittel wie eine Fortsetzung der Partie in Krefeld an, Chancen waren vorhanden, die Tore aber erzielte der Gegner.

Kurz nach Wiederbeginn wäre es beinahe noch schlimmer für die Ice Tigers gekommen, aber Hadraschek scheiterte in Unterzahl alleine vor Treutle (21.). Nürnberg war sichtlich bemüht, das Spiel wieder in den Griff zu bekommen, trotzdem gelang offensiv zunächst wenig, ehe Torhüter Joacim Eriksson ein folgenschwerer Fehler unterlief. Eriksson hatte den Puck auf den Schläger, konnte das Spielgerät aber nicht kontrollieren und der Puck kam im Torraum zu Tim Fleischer, der mühelos zum 2-2 vollendete (24.).

Das zweite Drittel ging hin und her, beide Teams agierten arg sorglos in der eigenen Zone, so dass sich beide Torhüter nicht über mangelnde Arbeit beklagen konnten. So reagierte Treutle blitzschnell mit der Fanghand gegen Turnbull (31.), der sich über so viel Freiraum vor dem Tor gewundert haben dürfte. Wenig später war aber auch der Torhüter der Ice Tigers machtlos, als die Gäste mit ihrem zweiten Treffer in Überzahl wieder in Führung gingen. Ken Andre Olimb drückte einen Nachschuss über die Linie (36.).

Die Freude bei den Gästen wehrte allerdings nicht lange, da auch die Ice Tigers ein sehenswertes Tor im Powerplay erzielten. Patrick Reimer bediente den völlig freien Schmölz am langen Pfosten, der gekonnt zum 3-3 vollendete (37.). Im Schlussdrittel verlor das Spiel etwas an Fahrt, beide Teams brachten offensiv deutlich weniger zu Stande als in den ersten vierzig Minuten. Zudem waren beide Mannschaften auch darauf bedacht, den vielleicht einen entscheidenden Treffer nicht zu machen.

Genau den machten dann aber die Ice Tigers in Person von Niklas Treutle, der einen eher harmlosen Schuss von Huß passieren lassen musste (48.). Von diesem Treffer erholten sich die Ice Tigers nicht mehr, Tyler Spink sorgte wenig später für das 5-3 aus Sicht der Gäste (51.) und somit für die Vorentscheidung in einem Spiel, das die Ice Tigers auf keinen Fall verlieren mussten. Am Ende waren es aber ein paar entscheidende Fehler zu viel an diesem Abend. Als Niklas Treutle sein Tor zu Gunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte, sorgte Alexander Karachun für den 3-6 Endstand (59.).

„Wir sind eigentlich nicht gut in die Partie gekommen, waren oft zu weit weg vom Gegner. Ab dem zweiten Drittel haben wir besser gespielt, haben hart gekämpft und haben dann im dritten Drittel auch zur richtigen Zeit die Tore geschossen. Das war heute unser drittel Sieg in Folge, wir sind auf dem richtigen Weg und diesen Weg wollen wir auch weitergehen“, so ein sichtlich zufriedener Christof Kreutzer.

Für die Ice Tigers war es somit die dritte Niederlage in Folge, bereits am Donnerstag bietet sich für das Team von Tom Rowe die Chance auf Wiedergutmachung, Gegner sind dann die Augsburger Panther. Angesichts der engen DEL-Tabelle sollten die Ice Tigers schleunigst wieder anfangen, Spiele zu gewinnen.

„Wir wussten, dass Schwenningen ein offensiv sehr starkes Team ist, dass jeder Zeit Chancen kreieren kann. Das haben sie heute eindrucksvoll bewiesen, zudem war ihr Torhüter in guter Form. Wir hatten zu viele Strafzeiten gegen uns und haben dafür den Preis bezahlt. Wir haben nun drei Spiele in Folge gegen direkte Konkurrenten verloren, das ist hart für uns“ so Tom Rowe.

Nürnberg Ice Tigers: Mannheim-Spiel auf 16.3. verlegt

Im Rahmen der „Booster Days“ in der PENNY DEL bekommen die Adler Mannheim heute ihre dritten Impfungen. Die Nürnberg Ice Tigers haben daher einer Verlegung des für morgen geplanten Heimspiels auf Mittwoch, 16. März 2022, zugestimmt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Unmittelbar vor dem Jahreswechsel hat sich die Liga mit den 15 Clubs darauf verständigt, dass ab sofort die Booster-Impfungen oberste Priorität genießen. Das bedeutet, dass Clubs in beiderseitigem Einverständnis Spiele zu verlegen können, um zeitnah Booster-Impfungen zu ermöglichen und den Spielern genügend Zeit zu geben, sich nach der Impfung zu erholen.

Die Nürnberg Ice Tigers hoffen, dass zum Zeitpunkt des Nachholtermins auch wieder Fans zu den Spielen in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung zugelassen werden.