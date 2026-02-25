Fehlstart für die Ice Tigers! Mitch O`Keefe nach der 1:4 Pleite gegen Iserlohn: „Ich erwarte von meiner Mannschaft eine Reaktion“

Nürnberg. (STM) Einen klassischen Fehlstart hatten die Nürnberg Ice Tigers nach der langen Olympia-Pause.

Bei der 1-4 Niederlage gegen die Iserlohn Roosters mangelte es den Ice Tigers über weite Strecken der Partie an der nötigen Einstellung. Den einzigen Treffer für die Nürnberger erzielte Cole Maier kurz vor Ende des zweiten Drittels.

Es machte sich eine ungewohnte Stille gegen Ende des zweiten Drittels in der Arena breit. Die 5800 Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt in keinster Weise einverstanden mit dem Auftritt ihrer Ice Tigers nach der langen Olympia-Pause. Einen Tag zuvor hatte Sportdirektor Stefan Ustorf in einem Podcast eindringlich davor gewarnt, „dass es nach so einer Pause vor allem auf den Willen und die Einstellung ankommen würde“, bis zu seinem spielenden Personal war das nicht vorgedrungen.

Enttäuschend war der Auftritt der Ice Tigers bis zu diesem Zeitpunkt in nahezu allen Belangen. Es fehlte am nötigen Tempo, der mentalen Frische und vor allem an den Grundtugenden, um ein Eishockey-Spiel erfolgreich zu gestalten. Es fehlte der Biss und die Intensität in den Zweikämpfen, es fehlte der absolute Wille, das eigene Tor konsequent verteidigen zu wollen, es fehlte in der Offensive am Zug zum Tor.

Dabei war der Start aus Nürnberger Sicht vielversprechend, ein abgefälschter Schuss von Maier blieb auf der Torlinie liegen (1.), wenig später zielte Gerard zu genau und scheiterte am Pfosten (6.). Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Roosters die Nürnberger Verteidigung mit vier langen Pässen durch die neutrale Zone vor erhebliche Probleme gestellt. Nach einem Fehler von Barratt hatte Boland nur noch Niklas Treutle vor sich, scheitere aber im Nürnberger Torhüter (7.). Dann nahm das Unheil seinen Lauf.

Bei einem Schuss von Niehus hatte Karrer seinem Torhüter die Sicht genommen, und die Gäste aus dem Sauerland gingen nicht unverdient in Führung (10.). Zu allem Überfluss mussten die Ice Tigers nach dem ersten Drittel noch auf Verteidiger Cody Haiskanen verzichten. Im Mitteldrittel hatten die Fans der Ice Tigers einen anderen Auftritt ihrer Mannschaft erwartet, spätestens nach dem 0-2 durch Eric Cornel war das Team von Mitch O´Keefe völlig von der Rolle. Erkamps (30.) und Lassen (35.) erhöhten auf 0-4.

Kurz darauf hatte zumindest Seppi Eham genug gesehen und versuchte sein Team mit einem Faustkampf aufzuwecken, am Geschehen auf dem Eis änderte das zunächst wenig. Die Roosters ließen eine doppelte Überzahl ungenutzt, auf der Gegenseite traf Cole Maier zum 1-4 aus Sicht der Ice Tigers (40.). Zu diesem Zeitpunkt hatten sich Stefan Ustorf und Wolfgang Gastner schon auf den Weg in Richtung Bande gemacht. Mit finsterer Miene beobachte Ustorf den Gang seiner Spieler in die Kabine. Für Eham war die Partie zu diesem bereits beendet, zu schwer waren seine Blessuren nach dem Faustkampf mit Erkamps.

Auch im Schlussdrittel änderte sich wenig am Spiel der Ice Tigers, Mitch O´ Keefe stellte seine Sturmreihen um und endlich wehrte sich sein Team zumindest körperlich. Headrick (44.) und Marcus Weber (45.) hatten die Möglichkeit, die Ice Tigers wieder ins Spiel zu bringen, aber unterm Strich hatten es die Nürnberger an diesem Abend mit dieser Leistung auch nicht verdient, zu Punkten zu kommen. Zwei weitere Lattentreffer von Graber (55.) und Gerard (56.) beendeten die Offensivbemühungen der Ice Tigers, bei den zu viele vermeintliche Leistungsträger von der Rolle waren.

Zu allem Überfluss verloren die Ice Tigers nach einem üblen Stockschlag von Daniel Fischbuch mit Marcus Weber einen weiteren Verteidiger. Bezeichnend für die Verfassung der Ice Tigers an diesem Abend war, dass kein Mitspieler für den verletzten Kapitän einstand. Abseits des Spielgeschehens hatte Fischbuch mit beiden Händen am Schläger voll durchgezogen. Den Roosters genügte eine durchschnittliche Leistung, um einen ungefährdeten Auswärtssieg einzufahren. Auch nach der Schlusssirene machte sich eine ungewohnte Stille in der Arena breit.

„Wir wussten nach der langen Pause nicht, wie wir aus den Startlöchern kommen. Wir waren bereit und hatten einen guten Start. Im zweiten Drittel haben uns die drei schnellen Tore geholfen, wir haben viele Dinge gut gemacht. Im dritten Drittel haben wir das Spiel gut kontrolliert und sind am Ende als verdienter Sieger vom Eis gegangen“ so Stefan Nyman nach Spielschluss.

Mitch O`Keefe hingegen war auf der Pressekonferenz ordentlich bedient von dem Auftritt seiner Mannschaft. „Ich war heute extrem enttäuscht von meiner Mannschaft, zu diesem Zeitpunkt der Saison, acht Spieltage vor Ende der Hauptrunde habe ich eine andere Erwartung an meine Spieler. Sie haben auf dem Eis nichts davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Sie haben alle Dinge vermissen lassen, die uns auszeichnen. Ich erwarte von meiner Mannschaft eine Reaktion in den nächsten Spielen. Die Leistung heute kann ich in keinster Weise akzeptieren“, wählte der Coach der Ice Tigers ungewohnt deutliche Worte.

Zumindest in der Kabine der Ice Tigers dürfte heute keine Stille eingetreten sein.