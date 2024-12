Fehlende Durchschlagskraft: Huskies unterliegen in WeiÃŸwasser

Kassel. (PM Huskies) In ihrem einzigen Spiel am Wochenende trafen die Huskies am heutigen Abend auf die Füchse aus Weißwasser. Nach einem ereignisarmen Anfangsdrittel...

Nach einem ereignisarmen Anfangsdrittel brachte Breitkreuz die Füchse im Mittelabschnitt in Führung und Keck lieferte direkt die Antwort. Taupert erzielte zehn Minuten vor Ende das 2:1 für die Sachsen und Jahnke entschied die Partie kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor.

Highlights waren im Anfangsdrittel Mangelware. Zwar war Maurer bereits in der vierten Spielminute gezwungen, einen Alleingang von Dosch zu stoppen, eine schwierigere Parade war im restlichen Drittel aber nicht mehr von ihm gefordert. Auch bis zu den ersten nennenswerten Abschlüssen der Huskies dauerte es lange, letztendlich waren aber auch Garlent (10.) und Keck (19.) aus jeweils recht kurzer Distanz nicht erfolgreich.

Erst im zweiten Drittel gab es so die ersten Treffer. Zunächst fälschte Breitkreuz einen Schuss von Zauner zum 1:0 ab, welcher anschließend noch per Videobeweis überprüft wurde (25.), dann lieferte Keck mit einem Rückhandabschluss aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Olsen und Garlent die direkte Antwort (27.). In der Folge ähnelte der Mittelabschnitt wieder sehr dem Anfangsdrittel und so war eine Chance von Scheidl in der 32. Minute, trotz einem zwischenzeitlichen Überzahlspiel der Gastgeber, die größte im restlichen Verlauf des Drittels.

Gleich zu Beginn des Schlussabschnitts bekamen die Schlittenhunde selbst die Gelegenheit in Überzahl in Führung zu gehen, ließen diese allerdings verstreichen und mussten sich kurz darauf selbst wieder in Unterzahl beweisen. Diese überstanden sie noch makellos, mussten aber nur etwa zwei Minuten später dennoch den zweiten Treffer der Füchse hinnehmen. Wie auch schon beim ersten Treffer konnten die Sachsen, diesmal in Person von Taupert, einen Distanzschuss für Maurer unhaltbar abfälschen (50.). Statt die Schlussoffensive einzuleiten, nahmen sich die Nordhessen durch weitere Strafen selbst den Wind aus den Segeln. Nach erneut überstandenem Unterzahlspiel bemühten sich die Huskies zwar, die Füchse unter Druck zu setzen, konnten aufgrund fehlender Durchschlagskraft in den Schlussminuten keinen zweiten Treffer erzielen. 30 Sekunden vor Schluss traf Jahnke noch ins verwaiste Huskies-Tor und entschied so die Partie zugunsten der Gastgeber.

Tore:

1:0 Breitkreuz (Zauner, Scheidl – 25. Min.)

1:1 Keck (Olsen, Garlent – 27. Min.)

2:1 Taupert (Elten, Jahnke – 50. Min.)

3:1 Jahnke (ENG – Dosch – 60. Min.)

