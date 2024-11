FehÃ©rvÃ¡r zu stark fÃ¼r die Haie!

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie zeigen gegen Fehérvár zwar kämpferisch wieder eine ansprechende Leistung, sind beim 0:4 am Ende aber chancenlos. Nach Tabellenführer Bozen...

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie zeigen gegen Fehérvár zwar kämpferisch wieder eine ansprechende Leistung, sind beim 0:4 am Ende aber chancenlos.

Nach Tabellenführer Bozen am Freitag haben die Haie mit dem Tabellenzweiten Fehérvár das nächste Topteam zu Gast in der TIWAG Arena. Die Gäste sind im ersten Abschnitt erwartungsgemäß spielerisch das bessere Team, der HCI hält kämpferisch dagegen, tritt ähnlich bissig auf wie vorgestern gegen die Foxes. Der einzige Treffer in Drittel eins erzielt Fehérvár. Kristof Nemeth reagiert bei einem Rebound am schnellsten und bringt die Ungarn mit 1:0 in Führung (8.). Aber auch die Haie kommen zu Chancen. Die größten haben Patrick Grasso bei einem Gestocher im Powerplay (10.) und Mark Rassell, der in Minute 12 plötzlich frei vor Goalie Horvath zum Schuss kommt. Nach zwanzig Minuten steht es 0:1. Die Haie halten die Partie offen, klopfen auch immer wieder am Tor an, haben aber wie am Freitag noch Ladehemmung.

Die Haie kommen stark aus der Kabine, haben in den ersten zehn Minuten des Mitteldrittels einige Möglichkeiten aufs 1:1 (Valentini, 22., 26. oder im Powerplay), scheitern aber immer an Goalie Horvath bzw. bleiben zu ungenau. In die stärkste Phase der Tiroler hinein fällt dann das 0:2. Die Ungarn versuchen es wieder einmal einfach, bringen die Scheibe aufs Tor, und Kuralt ist beim Rebound zur Stelle. Dieser Treffer zeigt beim HCI Wirkung, die Gäste aus Fehérvár sind jetzt klar die Chefs auf dem Eis, und erhöhen nach einem schönen Konter noch im Mitteldrittel auf 0:3 (Sebok 35.). Die Haie waren auch im zweiten Drittel lange dran, scheitern aber an ihrer Ineffizienz.

Im Schlussabschnitt lassen die Ungarn nichts mehr anbrennen, und spielen die Partie trocken nach Hause. Die Haie werden noch ein Mal gefährlich, als Nick Welsh in Unterzahl an der Stange scheitert, sonst steht die beste Defensive der Liga bombensicher. Fehérvár setzt durch Erdely im Powerplay fünf Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt, Goalie Dominik Horvath feiert beim 0:4 ein Shutout.

Die Haie verlieren gegen den neuen Tabellenführer (Bozen unterliegt Salzburg) mit 0:4. Am kommenden Mittwoch müssen die Tiroler nach Asiago.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Hydro Fehérvár AV19 0:4 (0:1,0:2,0:1)

Torfolge: 0:1 Nemeth (8./GWG), 0:2 Kuralt (32.), 0:3 Sebok (35.), 0:4 Erdely (55./PP1);

