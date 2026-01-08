Favoritenrolle lÃ¤sst Rosenheims Headcoach Jari Pasanen kalt: Starbulls vor Heimspiel gegen Kaufbeuren, AuswÃ¤rtsfahrt nach WeiÃŸwasser

Rosenheim. (PM Starbulls) Am Freitag um 19:30 Uhr kommt es zum dritten Mal hintereinander bei einem Rosenheimer Eishockey-Heimspiel in der DEL2 zu einem bayerischen Duell: Die Starbulls empfangen den ESV Kaufbeuren und sind auf dem Papier als Tabellendritter gegen das Liga-Schlusslicht favorisiert.

Doch wÃ¤hrend beim Gegner wohl Spieler zurÃ¼ckkommen, droht auf Rosenheimer Seite ein ausgedÃ¼nnter Kader. Gewinnen wollen die mit einem Sechs-Punkte-Wochenende maximal erfolgreich ins Jahr 2026 gestarteten GrÃ¼n-WeiÃŸen trotzdem â€“ auch auswÃ¤rts am Sonntag. Dann geht es zu den heimstarken Lausitzer FÃ¼chsen. Die AuswÃ¤rtsaufgabe ist auch wegen der langen Busfahrt nach WeiÃŸwasser eine Herausforderung

In den Gastspielen â€žzwischen den Jahrenâ€œ in Krefeld (4:3 nach VerlÃ¤ngerung) und zuletzt in DÃ¼sseldorf (2:1) haben die Rosenheimer Eishockeyspieler den Ã¼ber 700 Kilometer langen Busanreisen erfolgreich trotzen kÃ¶nnen. Nun steht am Sonntag die mit 650 Kilometer drittweiteste, aber zeitlich nicht minder lange und anstrengende AuswÃ¤rtsfahrt nach WeiÃŸwasser an. Das Spiel in der Oberlausitz im ersten Hauptrundenviertel gewannen die GrÃ¼n-WeiÃŸen Mitte Oktober 4:2, im Heimspiel am ersten Advent siegten sie zuhause mit dem gleichen Ergebnis.

Am Sonntag auswÃ¤rts gegen heimstarke Lausitzer FÃ¼chse

Die FÃ¼chse sind allerdings heimstark, haben auf eigenem Eis mit 32 ZÃ¤hlern eine um zwei Punkte besser Ausbeute als die Starbulls. Mit Kassel (2:5) und Landshut (1:3) gingen auch Topteams bei ihren bisherigen AuswÃ¤rtsauftritten in der Eisarena WeiÃŸwasser leer aus. Die Starbulls treffen auf einen Gegner, der nach einer 0:5-Niederlage in Regensburg am vergangenen Sonntag unter Zugzwang steht, denn der Vorsprung der FÃ¼chse auf die Playdown-Zone ist auf zwei Punkte zusammengeschmolzen.

Zuvor gehtâ€™s fÃ¼r die Starbulls am Freitag im heimischen ROFA-Stadion gegen das Tabellenschlusslicht der Liga, den ESV Kaufbeuren. Nach den beiden Jahresauftaktsiegen gegen Landshut und in DÃ¼sseldorf gehen die GrÃ¼n-WeiÃŸen in diesem bayerischen Duell formal als klarer Favorit aufs Eis. Mit 62 ZÃ¤hlern aus 32 Spielen und einem Vorsprung von elf Punkten auf Tabellenplatz vier (EV Landshut) steht das Rosenheimer Team inzwischen souverÃ¤n auf Platz drei im Klassement der DEL2.

Freitagsheimspiel gegen angeschlagenen ESV Kaufbeuren

Dass Spiele gegen angeschlagene und selbst stark ersatzgeschwÃ¤chte Gegner aber keine SelbstlÃ¤ufer sind, zeigte sich in Rosenheim erst kurz vor Weihnachten wieder. Die mit letztem Aufgebot angetretenen Blue Devils Weiden machten den Starbulls das Leben schwer und entfÃ¼hrten vÃ¶llig unerwartet einen Punkt aus dem ROFA-Stadion. Erst in der Overtime gelang Maximilian Adam der Rosenheimer Siegtreffer zum 3:2.

Auch im ersten Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren taten sich die Starbulls alles anders als leicht und gewannen ebenfalls â€žnurâ€œ 3:2 nach VerlÃ¤ngerung. Damals stand noch Todd Warriner als Cheftrainer der AllgÃ¤uer an der Bande. Anfang November wurde der 52-jÃ¤hrige Kanadier freigestellt, Co-Trainer Andrew Donaldson und Nachwuchscoach Sebastian Osterloh Ã¼bernahmen. Unter diesem Duo, das nach wie vor sportlich fÃ¼r die Mannschaft verantwortlich ist, stÃ¼rzte der ESVK noch weiter ab und nistete sich auf dem letzten Tabellenplatz ein.

Bei der Gesamtausbeute von 25 Punkten bisher (TorverhÃ¤ltnis 77:127) betrÃ¤gt der RÃ¼ckstand des ESVK auf die Pre-Playoff-Zone inzwischen 20 ZÃ¤hler; der Tabellenvorletzte Freiburg ist bereits zehn Punkte entfernt.

Unberechenbares Tabellenschlusslicht: AusfÃ¤lle und mÃ¶gliche RÃ¼ckkehrer

Die AllgÃ¤uer mussten in der laufenden Spielzeit zahlreiche personelle NackenschlÃ¤ge verkraften. Mehrere LeistungstrÃ¤ger fielen und fallen verletzungsbedingt langfristig aus. JÃ¼ngste Hiobsbotschaften waren das zum Jahreswechsel feststehende Saisonende fÃ¼r Topscorer Henri Kanninen, der weitere Ausfall von Jonny Tychonick fÃ¼r mehrere Wochen und eine neue Verletzung von John Rogl, der am Sonntag in Weiden Comeback feierte und nun mÃ¶glicherweise bis zum Ende der Hauptrunde wieder auÃŸer Gefacht sein kÃ¶nnte.

Trotz mehrerer Nachverpflichtungen â€“ neben Tychonick auch Brent Raedeke, Vincent Schlenker und Cody Porter (der kanadische Torwart bestritt in der letzten Saison einige Spiele fÃ¼r die Starbulls) â€“ blieb die sportliche Wende zum Besseren bisher aus. Jason Bast, Ende Oktober von den Augsburger Panthern geholt, war nur temporÃ¤r groÃŸer HoffnungstrÃ¤ger; er kehrte bereits nach acht Ã¼berzeugen EinsÃ¤tzen im rot-gelben Kaufbeurer Joker-Trikot (zwÃ¶lf Scorerpunkte) zum Erstligisten nach Augsburg zurÃ¼ck.

Trotz allem werden die AllgÃ¤uer wohl auch in Rosenheim das Line-up voll bekommen. Und mit dem franzÃ¶sischem StÃ¼rmer D`Artagnan Joly sowie Verteidiger Bernhard Ebner kÃ¶nnten auf GÃ¤steseite nun gleich zwei wertvolle Spieler im ROFA-Stadion ihr Comeback geben.

Jari Pasanen muss auf wichtiges Personal verzichten und warnt

Auf Rosenheimer Seite muss Jari Pasanen wohl mit einem dÃ¼nneren Kader als am Vorwochenende auskommen. Der Cheftrainer der Starbulls geht davon aus, dass ihm die zuletzt mit guten Leistungen aufwartenden FÃ¶rderlizenzspieler Leon an der Linde und Sebastian Zwickl, die am Dienstag fÃ¼r die Augsburger Panther in der PENNY DEL im Einsatz waren, nicht zur VerfÃ¼gung stehen. Mit Lukas Laub und Lewis Zerter-Gossage fallen mindestens zwei LeistungstrÃ¤ger in der Offensive verletzungsbedingt aus. Verteidiger Joel Keussen ist angeschlagen â€“ Einsatz am Wochenende hÃ¶chst unwahrscheinlich.

â€žWir mÃ¼ssen gegen jeden Gegner einfach unser Spiel spielen â€“ vor allem defensiv sicher und konzentriert sein und dann vorne die nÃ¶tigen Tore fÃ¼r einen Sieg machenâ€œ, fordert Pasanen, den das Thema Favoritenrolle gewohnt kalt lÃ¤sst: â€žDas kommentiere ich nicht. Das Spiel gegen Kaufbeuren ist eine Herausforderung fÃ¼r uns. Der Gegner hat wenig gepunktet, aber viele sehr knappe Resultate erzielt, auch in Spielen gegen gut aufgestellte Topmannschaften. Und gegen uns kommen jetzt auch wieder Spieler zurÃ¼ckâ€œ, warnt der Rosenheimer Headcoach davor, die Freitagsaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht auch nur im Ansatz zu unterschÃ¤tzen.

Die LiveÃ¼bertragungen der Starbulls-Spiele am Wochenende am Freitag um 19:30 Uhr gegen Kaufbeuren und am Sonntag um 17 Uhr in WeiÃŸwasser gegen die Lausitzer FÃ¼chse sind auf www.sporteurope.tv buchbar. Eintrittskarten fÃ¼r das Starbulls-Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren am Freitag sind auf www.starbulls.de/tickets erhÃ¤ltlich, die Tageskasse am ROFA-Stadion Ã¶ffnet um 17:30 Uhr, Einlass ins Stadion ist um 18 Uhr.

