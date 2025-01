Fast 25.000 Zuschauer in sechs Heimspielen

Dresden. (PM Eislöwen) Seit nunmehr 16 Spielen sind die Dresdner Eislöwen in der DEL2 ungeschlagen, konnten sich in dieser Zeit auch die Tabellenführung sichern.

Aus diesen 16 Spielen konnte das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad 41 von 48 möglichen Punkten sammeln. Die guten Leistungen haben sich gerade in der ohnehin zuschauerstarken Vor- bis Nachweihnachtszeit noch einmal weiter positiv auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt. In einem Interview mit der Sächsischen Zeitung wurde Mitte Dezember das Ziel 24.000 Besucher in den sechs Heimspielen vom 15.12.2024 bis 10.01.2025 ausgegeben. Mit 24.944 Zuschauern wurde das Ziel klar übertroffen.

Seit dem 2. Weihnachtsfeiertag war die JOYNEXT Arena in vier aufeinanderfolgenden Heimspielen ausverkauft und auch mit Blick auf die nächsten beiden Heimspiele am 02.02. gegen Krefeld und 09.02. gegen Crimmitschau sagt die Prognose ausverkaufte Heimspiele voraus. Aktuell sind für beide Spiele bereits über 4.000 Tickets verkauft.

So können die Eislöwen mit aktuell 3.497 Zuschauern einen hervorragenden Zuschauerschnitt aufweisen. Trotz der sportlich schwachen vergangenen Saison konnte in der Spielzeit 2023/2024 mit im Schnitt 3.290 Zuschauern ein neuer Club-Rekord aufgestellt werden, der nun auch dank der starken Leistungen wieder wackelt.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Es macht uns natürlich stolz, dass wir einen erneuten Anstieg der Zuschauerzahlen verzeichnen können. Das zeigt das Potenzial in unserer Stadt und dem Umland und dass unsere Mannschaft gerade richtig gutes Eishockey spielt und damit auch neue Besucher anlockt.“

Sechs Heimspiele verbleiben nun noch bis zum Ende der Saison-Hauptrunde:

Am 02.02.2025 um 17:00 Uhr gegen die Krefeld Pinguine

Am 09.02.2025 um 17:00 Uhr gegen die Eispiraten Crimmitschau

Am 11.02.2025 um 19:30 Uhr gegen den EV Landshut

Am 16.02.2025 um 16:00 Uhr gegen den EC Bad Nauheim

Am 23.02.2025 um 17:00 Uhr gegen den EHC Freiburg und

Am 28.02.2025 um 19:30 Uhr gegen die Ravensburg Towerstars.

Tickets für die Heimspiele der Dresdner Eislöwen gibt es jederzeit online über Etix sowie mittwochs zwischen 09:00 und 18:00 Uhr in der Eislöwen-Geschäftsstelle und allen weiteren Vorverkaufsstellen.

