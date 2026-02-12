Faschings-Dreier für die Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Für die Faschingszeit haben die onesto Tigers einen intensiven Spielplan mit zwei Heimspielen vor der Brust.

Am Freitag um 20 Uhr gastiert mit den ECDC Memmingen Indians der Tabellenzweite der Oberliga Süd im Tigerkäfig, ehe es am Sonntag um 18 Uhr beim EV Füssen um wichtige Punkte geht. Bereits am Dienstag folgt dann das nächste Heimspiel: Um 20 Uhr empfängt man die Höchstadt Alligators zum kleinen fränkischen Derby. Damit ist der Schlussspurt in der Hauptrunde eingeläutet, denn danach folgen nur noch drei Spiele, die es allerdings in sich haben: Mit Selb, Bad Tölz und Deggendorf trifft man dann noch auf drei der Top-4-Teams der Liga.

Mit nur drei Niederlagen in den letzten 20 Spielen haben sich die Indians aus Memmingen auf dem zweiten Platz festgebissen. Auch die Statistiken belegen diese Position: Zweibester Angriff, zweitbeste Verteidigung, zweitbestes Powerplay, zweitbestes Penaltykilling – viel klarer können Zahlen kaum zum Ausdruck bringen, wie ein Team abliefert. Angeführt von Topscorer Felix Beauchemin-Brassard (42 Tore + 42 Vorlagen), Edgars Homjakovs (22 + 42) und Brett Ouderkirk (22 + 34) läuft die Offensive im Team von Coach Daniel Huhn oft wie geschmiert. Dazu kommt mit Linus Svedlund (11 + 40) und Connor Blake (7 + 27) noch jede Menge Power aus der Defensive. Goalie Justus Roth liegt bei einer Fangquote von 92,4 Prozent – der Topwert der Liga. In den bisherigen Duellen gab es für die Tigers nicht zu holen: 4:1, 11:2 und 5:2 hieß es aus Sicht der Indianer vom Hühnerberg.

Mit dem EV Füssen wartet am Sonntag dann ein Kontrastprogramm: Auf Platz 13 der Liga erlebt man im Allgäu erneut eine schwierige Saison. Allerdings erlebt man in den letzten Wochen die beste und erfolgreichste Phase der Saison: 6 der letzten 10 Spiele – beginnend mit einem Heimsieg gegen die Tigers – konnte man gewinnen, zudem punktete man bei der Overtime-Niederlage in Stuttgart. Bei nur 3 Punkten Rückstand auf Platz 11 und 7 Punkten auf die Tigers ist man noch mittendrin im Rennen um die Pre-Playoffs. Bauer Neudecker (24 + 38) führt das interne Scoring an, ihm folgen Simon Boyko (30 + 21) und Julian Straub (18 + 27), direkt danach kommt mit Sandro Mayr (3 + 30) schon der punktbeste Verteidiger. Im Tor setzt Coach Daniel Jun meist auf Timotej Pancur (88,4%). Während die Tigers die ersten beiden Duelle für sich entscheiden konnten, ging der letzte Vergleich mit 7:3 deutlich an den EV Füssen.

Vor dem kommenden Wochenende belegen die Höchstadt Alligators den letzten Pre-Playoff-Platz, liegen dabei aber nur knapp vor dem SC Riessersee und Füssen und nur vier Punkte hinter den Tigers. 4 der letzten 10 Spiele konnten die Mittelfranken gewinnen, darunter ein Overtime-Erfolg in Memmingen. Zuletzt gab es aber drei Niederlagen, sodass man ein intensives Duell erwarten darf. Angeführt von Ex-Tiger Morgan Persson trotzt man schon im zweiten Jahr den Problemen rund um die Renovierung der heimischen Eishalle. Tyler Gron (27 + 23), Samuel Eriksson (12 + 34) und Anton Seewald (24 + 20) zeigen sich hauptverantwortlich fürs Scoring im Aischgrund, direkt danach folgt mit Jakob Fardoe (5 + 34) der punktbeste Verteidiger. Im Tor teilen sich Luca Ganz (90,6%) und Nico Zimmermann (89,3%) die Aufgabe zu gleichen Teilen. Die bisherigen Duelle versprechen viele Tore: Die Tigers konnten ihr Heimspiel mit 7:3 gewinnen, die Alligators ihre beiden Heimspiele mit 8:5 und 7:3 – ein Schnitt von 11 Toren pro Spiel lässt auch für Dienstag auf allerlei Spektakel hoffen.

Für die Tigers ist der Einzug in die Pre-Playoffs weiter in Reichweite, dazu braucht es aber dringend Erfolge und Punkte, will man nach einer guten ersten Saisonhälfte das anvisierte Ziel nicht im Schlussspurt noch verpassen.

Aus Weiden wird am Freitag Conner McLeod zum Team stoßen, wie auch – vorbehaltlich, dass alle Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen – Tom Schwarz, der per Förderlizenzregelung für Bayreuth auflaufen wird können.

-kno-