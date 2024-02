Fantastische Bozner Aufholjagd in Bruneck â€“ Von 0:4 auf 5:4 nach VerlÃ¤ngerung

Bozen. (PM HCB) Viertes Saison Derby zwischen dem HC Pustertal und dem HCB Südtirol Alperia in der ausverkauften Intercable Arena und die gut 3000...

Bozen. (PM HCB) Viertes Saison Derby zwischen dem HC Pustertal und dem HCB Südtirol Alperia in der ausverkauften Intercable Arena und die gut 3000 Zuschauer erlebten ein Eishockeyspektakel sondergleichen.

Bis zur 35. Minute sahen die Hausherren durch einen 4 Tore Vorsprung wie der sichere Sieger aus, ein Treffer des vielgescholtenen McClure gegen Ende des zweiten Drittels war der Ausgangspunkt einer beispiellosen weißroten Aufholjagd. Im Schlussabschnitt holten Frank & Co. Tor um Tor auf, stellten auf 4;4 und holten sich in der Verlängerung durch einen Treffer von Teves den so wichtigen Zusatzpunkt. Bozen liegt nach dem heutigen Erfolg immer noch auf dem vierten Tabellenplatz.

Das Match. Foxes fast in Bestbesetzung, out Mike Halmo, Debüt der Neuverpflichtung Cristiano DiGiacinto, Starting Goalie war Sam Harvey.

Fazit von Drittel eins: Bozen machte das Spiel, Bruneck eiskalt die Tore, obwohl die Weißroten sofort gut ins Match fanden und mit Gazley zweimal die Chance auf die Führung vergaben. Entgegen dem Spielverlauf gingen die Gelbschwarzen nach fünf Minuten in Führung: Mantinger zog aus einem unmöglichen Winkel ab und erwischte den Bozner Torhüter an der kurzen Ecke. Bozen reagierte sofort und hatte durch McClure, sein Schuss verfehlte den Kasten nur um Haaresbreite, und vor allem durch Ford allein vor Bernard, gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, der auch beim ersten Powerplay nicht gelingen wollte. Anders die Hausherren, die ihrerseits in Überzahl erfolgreich waren: Akeson zog aus dem Bullykreis ab, Sill versperrte Harvey die Sicht und Pustertal führte mit 2:0. Ganze zwanzig Sekunden später verwertete Hannoun aus nächster Nähe ein Zuspiel von Petan zum dritten Treffer der Wölfe.

Die vermeintliche Bozner Aufholjagd im mittleren Abschnitt wurde durch das vierte Tor der Hausherren unterbunden: Schofield legte für den in der Mitte freistehenden Morley auf, der nur mehr den Schläger hinhalten musste, die Bozner Defensive machte dem Gegner das Tore-schießen einfach zu leicht. Im Anschluss folgte ein Bozner Sturmlauf nach dem anderen, die Abschlüsse waren jedoch zu ungenau oder endeten bei einem starken Andreas Bernard, der wie immer gegen die Talferstädter zur Hochform aufläuft: Alberga, McClure, Felicetti, abermals Miceli, Ford, DiGiacinto und Teves brachten allesamt die Scheibe nicht im Pusterer Kasten unter. So dauerte es bis vier Minuten vor der zweiten Pause, bis McClure einen Schlenzer von Miglioranzi entscheidend ablenkte, Im Eifer des Gefechtes holte sich der Torschütze kurz danach eine vermeidbare 2+2 Minutenstrafe ab und die weißrote Aufholjagd wurde dadurch unterbrochen. Die Hausherren scheiterten mit einem Mann mehr durch Akeson an Harvey und an der Querlatte.

Im Schlussabschnitt sahen die Zuschauer eine verwandelte Bozner Mannschaft. Den Anfang machte nach vier Minuten Frigo, der einer freiliegenden Scheibe nach Zuspiel von Mantenuto den Gnadenstoß gab, Ford gelang mit einer Direktabnahme nach Pass von DiGiacinto von hinter dem Tor der Anschlusstreffer und Alberga erzielte mit einem Schuss aus der Drehung den vielumjubelten Ausgleich für die Gäste.

So musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen, wo die Talferstädter ein Powerplay der Hausherren schadlos überstanden, dann hielt Harvey mit zwei Großtaten seine Mannen im Spiel. In der letzten Minute der Verlängerung langte „Mr. Overtime“ Josh Teves zu, indem er einen millimetergenauen Querpass von McClure Volley in die Masche beförderte.

Für Frank & Co. steht am Freitag, 16. Februar, in Villach ein weiteres „Schicksalsspiel“ gegen einen weiteren direkten Gegner auf dem Programm (19:15 Uhr).

HC Pustertal – HCB Südtirol Alperia 4:5 OT (3:0 – 1:1 – 0:3 – 0:1)

Die Tore: 04:54 Matthias Mantinger (1:0) – 13:42 PP1 Jason Akeson (2:0) – 14:02 Dante Hannoun (3:0) -21:06 David Morley (4:0) – 36:17 Brad McClure (4:1) – 43:40 Luca Frigo (4:2) – 50:55 Connor Ford (4:3) – 51:27 Domenico Alberga (4:4) – 64:08 Josh Teves (4:5)

Schiedsrichter: Huber/Sternat – Pardatscher/Sparer

PIM: 4:8

Torschüsse: 32:44

Zuschauer: 3104