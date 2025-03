Fans, Spieler und Erfolge â€“ Ein perfekter Saisonabschluss in WeiÃŸwasser – Morrone, Jahnke, Sezemsky und Scheidl bleiben

Weißwasser O./L. (PM Füchse) Am Samstagnachmittag versammelten sich bei strahlendem Sonnenschein noch einmal hunderte Fans auf dem Vorplatz der Eisarena, um gemeinsam die Saison der Lausitzer Füchse ausklingen zu lassen.

Den Auftakt der Feier gestalteten die Nachwuchsteams U11 und U17. Die U11 sicherte sich unter den Trainern Torsten Hanusch und Thomas Götz den Ostdeutschen Meistertitel, während die U17 in die höchste deutsche Nachwuchsliga, die Top Division, aufstieg – ein Erfolg, der maßgeblich Sebastian Wolsch zu verdanken ist. Der sportliche Leiter des Nachwuchses und Trainer der Jugend wurde im Anschluss an die Ehrung durch Vereinsvorsitzenden Bernard Stefan gebührend verabschiedet. Nach sechs Jahren im Eissport Weißwasser orientiert sich Wolsch nun beruflich neu. Während seiner Amtszeit prägte er die Nachwuchsstrukturen nachhaltig und hinterließ eine bedeutende Handschrift.

Nach dem Auftritt der Cheerleader wurde unter dem letzten „Dynamo“-Ruf der Saison das Team der Lausitzer Füchse auf der Bühne begrüßt. Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach ließ die Saison noch einmal Revue passieren und rief dazu auf, die kürzlich gestartete Spendenaktion für die Flexbande und den Nachwuchs weiter zu unterstützen. Im Anschluss zeichnete der sportliche Leiter Jens Baxmann Jere Henriksson als „Fuchs des Monats“ Februar und Anthony Morrone als „Fuchs der Saison“ aus. Beide Spieler wurden unter tosendem Applaus gefeiert. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als „Baxi“ die ersten Vertragsverlängerungen bekannt gab: Neben dem gesamten Trainerteam bleiben auch Torhüter Anthony Morrone, Verteidiger Tim Sezemsky sowie die Stürmer Charlie Jahnke und Lane Scheidl ein weiteres Jahr in Hockeytown. Diese Verlängerungen setzen ein wichtiges Zeichen für die Region, die Stadt und den Verein – denn ein stabiles Umfeld ist entscheidend für sportlichen Erfolg.

Ein weiteres Highlight des Abends waren die Versteigerungen der „Warm-up“-Trikots sowie die parallel stattfindende Autogrammstunde. Bis in die späten Abendstunden warteten zahlreiche Fans geduldig darauf, eines der begehrten Trikots oder einen der Goldhelme zu ersteigern und sich noch ein letztes Mal Autogramme der Spieler zu sichern.

Zum Abschluss der Veranstaltung ging ein großer Dank an alle Helfer, Unterstützer, Sponsoren und natürlich an die Fans – ohne deren Leidenschaft wäre all das nicht möglich gewesen. Ein besonderes Dankeschön galt zudem American Truck Promotion für die Bereitstellung der Truck-Bühne sowie SpiegelArt für die Gestaltung der Pokale für die Spieler-Auszeichnungen.

Für das leibliche Wohl sorgte Stadion-Gaststättenbetreiber Mario Pinter, der gemeinsam mit den Füchsen und dem Freiberger Brauhaus 200 Liter Freibier zur Verfügung stellte.

Insgesamt war es eine rundum gelungene Saisonabschlussfeier, die einen würdigen Schlusspunkt unter die Spielzeit setzte.

