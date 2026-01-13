Fans müssen tiefer in die Tasche greifen: Blue Devils Weiden ergreifen Maßnahmen zur Sicherung des DEL2 Standortes

Weiden. (PM Blue Devils) Zu Beginn des neuen Jahres sehen sich die Blue Devils Weiden und deren Gesellschafter, The Birch Group (TBG), veranlasst, über einige wichtige und zugleich einschneidende Veränderungen zu informieren.

Diese Maßnahmen sind notwendig, um bereits jetzt die Grundlage für eine wirtschaftlich stabile und sportlich erfolgreiche Saison 2026/27 zu schaffen und den Fortbestand des professionellen Eishockeys in Weiden langfristig zu sichern.

TBG versteht sich nicht als reiner Investor, sondern als Unterstützer und erster Fan des Klubs. Ihnen ist aber auch bewusst: Das wahre Herz des Klubs sind die Blue-Devils-Fans selbst. Nur gemeinsam mit ihnen, den Sponsoren, Gönnern, Ehrenamtlichen und Unterstützern kann es gelingen, die notwendigen Mittel aufzubringen, um konkurrenzfähiges DEL2-Eishockey in Weiden zu ermöglichen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Seit der Übernahme im Februar 2025 hat die TBG als alleiniger Gesellschafter die Blue Devils mit erheblichen fi nanziellen Mitteln unterstützt und so maßgeblich dazu beigetragen, den Spielbetrieb in der DEL2 sicherzustellen. Gemeinsam mit Sponsoren, Unterstützern und Fans wurde versucht, die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Kosten aufzufangen.

Trotz erfreulicher Entwicklungen – insbesondere beim Zuschauerzuspruch in der Hans-Schröpf-Arena sowie bei den Einnahmen aus Catering (Devils Diner und Kiosk) – konnten die massiven Kostensteigerungen nicht vollständig kompensiert werden. Diese betreffen nahezu alle Bereiche, unter anderem:

● deutlich gestiegene Miet- und Pachtkosten, verursacht durch Mieterhöhungen zu Saisonbeginn, aufgrund der großen Investitionen für die notwendige Flex-Bande und eine neue LED-Beleuchtung

● zusätzliche behördliche und strukturelle Auflagen,

● allgemein steigende Betriebs- und Personalkosten.

Hinzu kommt ein struktureller Standortnachteil: Die Hans-Schröpf-Arena ist die kleinste Spielstätte der DEL2. Die begrenzte Kapazität wirkt sich unmittelbar auf die Spieltagseinnahmen aus und erschwert den wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Standorten erheblich.

Notwendige Maßnahmen

Neben internen strukturellen Anpassungen zur Kostensenkung sowie personellen Veränderungen ist daher auch eine Anpassung der Ticketpreise unumgänglich. Ohne diese Maßnahme gibt es – sofern lokale Sponsoren und Unterstützer ihre Engagements nicht deutlich ausweiten – keine realistische Alternative, um den Fortbestand des professionellen Eishockeys langfristig in Weiden zu sichern.

Ab dem 1. Februar 2026 gelten für Tagestickets folgende Preise: Vollzahler Stehplatz neu: 21 € (Abendkasse: 22 €) Vollzahler Sitzplatz neu: 34 € (Abendkasse: 35 €)

Die Preisrabatte, Nachlässe und Extras gelten wie bisher und können der Klub-Website entnommen werden.

Zur Kompensation der Preiserhöhung erhalten alle Käufer eines Tagestickets – sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse – einen Getränke-Voucher: Ein 0,5-Liter-Getränk kann kostenfrei auf 1,0 Liter aufgewertet werden.

Gemeinsame Verantwortung – Blick nach vorne

Die Blue Devils Weiden bitten alle Fans, Sponsoren, Ehrenamtlichen und Gönner weiterhin um ihre Unterstützung. DEL2-Eishockey in Weiden ist eine Gemeinschaftsaufgabe – auf dem Eis, auf den Rängen und hinter den Kulissen.

Ergänzend wird aktuell an der Konzeption eines Unterstützungsvereins / Beteiligungsvereins gearbeitet. Der Grundgedanke ähnelt einem Förderverein, geht jedoch einen Schritt weiter: Mitglieder leisten einen jährlichen Beitrag und sind über den Verein mittelbar am Club beteiligt. Ziel ist es, eine zusätzliche, nachhaltige Säule zur fi nanziellen Stabilisierung der Blue Devils zu schaffen. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Wir sind überzeugt: Mit Zusammenhalt und der Unterstützung unserer gesamten Eishockey-Familie kann es gelingen, den Standort Weiden auch in Zukunft fi nanziell in der DEL2 zu sichern. Kontakt:

