Fanliebling Malte Hodi verlÃ¤ngert seinen Vertrag am Sandbach!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 23-jährige Angreifer Malte Hodi wird kommende Saison weiterhin die Ratinger Farben auf dem Eis tragen.

Wenn Malte Hodi trifft, ertönt der Song Hulapalu von Andreas Gabalier durch die Boxen der Lautsprecheranlage am Ratinger Sandbach. Und die Fans der Ice Aliens hoffen natürlich, dass dies in der nächsten Spielzeit möglichst oft passieren wird. Der 1,84 m große Stürmer war letzte Saison in 25 Regionalligapartien 18 mal erfolgreich und legte weitere 13 Treffer auf. Dabei kassierte er nur insgesamt 16 Strafminuten.

Cheftrainer Frank Gentges ist froh, dass er Malte in der kommenden Saison weiterhin im Trikot der Ice Aliens Tore schießen sehen kann: „Malte ist ein Außenstürmer mit läuferischen Qualitäten, der den direkten Weg zum Tor sucht. Dazu ist er in Über- und Unterzahl gleichermaßen stark, eine Kombination, die es selten gibt. Malte ist ein sehr wichtiger Teamplayer, der Dinge fürs Team macht, die in keiner Statistik auftauchen, beispielsweise blockt keiner in unserem Team soviel Schüsse wie Malte. Wenn er jetzt noch seine offensive Finalität entsprechend verbessert, ist er ein rundum kompletter Spieler.“

Malte wird bei den Ice Aliens natürlich weiterhin mit der Rückennummer 6 auflaufen.