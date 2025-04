Iserlohn. (PM Puck Das Eishockeymuseum) Die Pflege der heimischen Eishockey-Tradition ist ein wesentlicher Bestandteil der Fördervereinsarbeit im Eishockey-Museum.

Deshalb lädt der Vorstand des Fördervereins zu einem Fanabend mit Benoit Doucet, der in der Saison 1989/90 zusammen mit Steve McNeil und Greg Evtushevski eine geniale Sturmreihe bildete, ein.

Benoit Doucet, der spontan zugesagt hat, nach Iserlohn zu kommen, hat in jener Saison einen Sauerländer Fabel-Rekord aufgestellt, der bis heute Bestand hat: Er schoss für den ECD „Sauerland“ Iserlohn in der 2. Eishockey-Bundesliga und in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga 92 Tore. – Er wird beim Fanabend bestimmt auch über diesen Torrekord sprechen. Fotos können selbstverständlich auch mit ihm getätigt werden.

Der Fanabend wird am Freitag, 9. Mai, um 19 Uhr in einem der VIP-Räume der Roosters in der Eissporthalle beginnen. Dort werden die Roosters Essen und Getränke anbieten.

Um abschätzen zu können, wie groß die Resonanz sein wird, bittet der Fördervereins-Vorstand um eine formlose Anmeldung per E-Mail (info@museum-puck.de) unter Angabe des Namens und der Personenzahl.

Der Förderverein wird keinen Eintritt erheben, wird aber nach Ende der Veranstaltung einen Spendenpuck am Ausgang bereithalten.

