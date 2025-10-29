Falken werden Favoritenrolle gerecht und behalten gegen die Tigers die Punkte im Unterland

Bayreuth. (PM Tigers) Nichts zu holen gab es am Abend bei den Heilbronner Falken, die sich am Ende klar durchsetzen konnten und das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Dabei sah es danach – betrachtet man die ersten 30 Minuten – erstmal nicht aus. Auch wenn sich die Gastgeber ein leichtes optisches Übergewicht erspielen konnten und etwas mehr vom Spiel hatten, so hielten die Jungs aus Oberfranken dagegen und kreierten ihrerseits mehrfach Möglichkeiten, um auf die Anzeigentafel zu kommen. Es bedurfte eines Überzahlspiels für die Unterländer, die dieses nach 6 Minuten ausnutzten, als sich Anderson im Rücken der Bayreuther Verteidigung in Position brachte und den Pass von Weyrauch zur Führung verwerten konnte. In der Folge versuchten sich Spacek oder Barber, der schön von Bollers eingesetzt worden war, jedoch ohne etwas Zählbares mitzunehmen. Dies geschah erst, nachdem Pietsch die Scheibe von der blauen Linie aus vors Tor „warf“ und Verelst dieser die entscheidende Richtungsänderung mitgegeben hatte, damit den Ausgleich erzielte, mit welchen man in die erste Drittelpause ging.

Perfekt in den Mittelabschnitt starteten die Falken, als Anderson nach wenigen Augenblicken nach Wiederanpfiff einen Schuss von Berry im Nachgang verwandelte und damit die Führung zurückholte. Beim dritten Treffer der Heilbronner konnte Hon lange Anlauf nehmen, ins Drittel fahren und relativ leicht abschließen. Es folgte die vielleicht spielentscheidende Szene: Habeck kam im hohen Slot an die Scheibe, platzierte diese ziemlich genau in den Winkel des Heilbronner Tores und erzielte damit den vermeintlichen Anschlusstreffer, der nach Sichtung des Videobeweises dann zurückgenommen wurde. Nach einem Körperkontakt von Hammerbauer, der einen Verteidiger in den Torraum fielen ließ, entschieden die Schiedsrichter auf Torraumabseits.

Das wenige Minuten später – genau zur Hälfte der Partie – erzielte Tor durch Jentsch, der seinen eigenen ersten Versuch per Nachschuss erfolgreich veredelte und zum 4:1 traf, schien den Tigers die Energie zu rauben.

Was durch die Drittelendstände von 5:0 im zweiten und 4:0 im dritten Abschnitt für Heilbronn deutlich dokumentiert wurde. So setzte sich der favorisierte Konkurrent am Ende verdient – vielleicht mit dem einen oder anderen Tor „zu viel“ – durch. Für die Tigers, die während der Partie auf Pietsch und Barber, die sich beide verletzt hatten, verzichten mussten, bleibt es in der Tabelle mit Platz 7 unverändert.

Am kommenden Freitag erwarten die onesto Tigers die Erding Gladiators im Bayreuther Tigerkäfig.

Los geht’s hier um 20 Uhr. Bei diesem speziellen „Halloween-Spieltag“ werden die Akteure der Tigers in eigens angefertigten Trikots auflaufen und Kinder bis 14 Jahren erhalten, in Begleitung eines Erwachsenen, freien Eintritt.

Heilbronner Falken vs. onesto Tigers 10:1 (1:1, 5:0, 4:0)

Heilbronn: Berger, Jokinen – Berry, Fern, Mapes (2), Plauschin, Krenzlin, Schiller, Schams – Anderson, Weyrauch, Ritchie, Just, Ludin, Jentsch (2), Drothen, Wagner, Hon (2), Fabian

Bayreuth: McLeod, Arendas – Spacek, Schusser (2), Nedved (2), Pietsch (2), Hüserich, Müllejans, Leask – Bollers, Barber, Brown, Piskor, Lüsch, Verelst, Habeck, Hammerbauer, Stelzmann (2), Pohjamo, Maschke, Bauhof

Schiedsrichter: Klein, Singaitis – Krumpholz, Wallek

Zuschauer: 1.683

Strafen: Heilbronn: 6 Bayreuth: 8 PP: Heilbronn: 3/4 Bayreuth: 0/3

Torfolge: 1:0 (6.) Anderson (Weyrauch, Ritchie) PP1, 1:1 (14.) Verelst (Pietsch, Piskor), 2:1 (21.) Anderson (Berry, Weyrauch), 3:1 (25.) Hon (Fabian, Wagner), 4:1 (30.) Jentsch (Schiller, Ludin), 5:1 (32.) Ritchie (Weyrauch, Anderson) PP1, 6:1 (40.) Wagner (Fabian), 7:1 (49.) Anderson (Fern, Ritchie), 8:1 (55.) Ritchie, 9:1 (59.) Anderson (Ritchie, Weyrauch), 10:1 (59.) Jentsch (Ludin)

