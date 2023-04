Falken verpflichten Stürmer Robin Just

Heilbronn. (PM Falken) Robin Just ist der erste Neuzugang der Heilbronner Falken für die kommende Oberligasaison. Der gebürtige Slowake war nach seiner Jugendzeit, in...

Heilbronn. (PM Falken) Robin Just ist der erste Neuzugang der Heilbronner Falken für die kommende Oberligasaison.

Der gebürtige Slowake war nach seiner Jugendzeit, in der er auch in einigen Spiele in der ersten und zweiten slowakischen Liga auf dem Eis stand, im Jahr 2007 nach Deutschland gewechselt und verbrachte 15 Jahre in der zweiten Liga. Nach vier Jahren in Schwenningen und einem Jahr bei den Hannover Indians wechselte der Stürmer aus Bratislava 2012 zu den Bietigheim Steelers, mit denen er zunächst zwei Meisterschaften feiern konnte, bevor er 2017 nach Ravensburg wechselte, wo er erneut eine Meisterschaft gewann. Während der Saison 2020/2021 kehrte Robin Just nach Bietigheim zurück, wo er prompt seine vierte Meisterschaft feiern konnte.

Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte er bei den Hannover Scorpions in der Oberliga Nord, wo er zuletzt auch das Kapitänsamt innehatte. Mit 77 Punkten in 59 Spielen war die Saison 2020/2021 die bisher punktereichste seiner Karriere. Ebenso 77 Punkte erzielte er in der Saison 2014/2015 für die Bietigheim Steelers in 64 Partien.

Der Deutsch-Slowake unterschrieb für eine Saison bei den Falken.

