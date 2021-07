Falken starten Saisonvorbereitung am 10. September 2021

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können heute die ersten Vorbereitungsspiele für die kommende DEL2 Saison 2021/2022 veröffentlichen. Ursprünglich war geplant, dass der letztjährige...

Ursprünglich war geplant, dass der letztjährige „Get-Ready-Cup“ wieder mit den Mannschaften aus Bietigheim, Kaufbeuren, Ravensburg und Heilbronn stattfinden sollte. Aufgrund des Aufstiegs der Bietigheim Steelers in die PENNY DEL, müssen die Verantwortlichen nun etwas umplanen.

Die Falken treffen somit in der Saisonvorbereitung auf die Ravensburg Towerstars und den ESV Kaufbeuren und bestreiten jeweils ein Hin- und Rückspiel. Das erste Heimspiel in der Eishalle Heilbronn wird am Freitag, den 17. September um 20:00 Uhr stattfinden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage darüber getroffen werden, unter welchen Rahmenbedingungen die Vorbereitungsspiele durchgeführt werden können. Wir hoffen aber darauf, dass wir nach fast zwölf Monaten zum ersten Mal wieder vor Zuschauern spielen dürfen.

Für die beiden frei gewordenen Termine, die ursprünglich für die Steelers eingeplant waren, sind die Verantwortlichen noch auf der Suche nach einem entsprechenden Gegner. Sobald hier Neuigkeiten feststehen, werden wir die Infos umgehend nachreichen.

Terminierte Vorbereitungsspiele:

Freitag, 10.09.2021 / 19:30 Uhr / ESV Kaufbeuren vs. Heilbronner Falken

Freitag, 17.09.2021 / 20:00 Uhr / Heilbronner Falken vs. Ravensburg Towerstars

Sonntag, 19.09.2021 / 18:30 Uhr / Ravensburg Towerstars vs. Heilbronner Falken

Sonntag, 26.09.2021 / 18:30 Uhr / Heilbronner Falken vs. ESV Kaufbeuren