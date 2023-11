Falken landen in der Festung an der Trat â€“ Deggendorfer SC empfÃ¤ngt Heilbronn

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag kommt es um 20 Uhr in Deggendorf zum ersten Heimspiel des Deggendorfer SC gegen die Heilbronner...

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag kommt es um 20 Uhr in Deggendorf zum ersten Heimspiel des Deggendorfer SC gegen die Heilbronner Falken in dieser Saison.

1735 Tage liegen zwischen dem letzten Heimspiel des DSC gegen Heilbronn, damals noch zu DEL2-Zeiten, und dem am kommenden Freitag. Sportlich hat sich bei den Gästen in der Zwischenzeit einiges getan, stieg man doch sportlich am Ende der Spielzeit 2022/2023 in die Oberliga Süd ab. Aus der letztjährigen DEL2-Mannschaft blieben lediglich Frédérik Cabana, Malte Krenzlin und Dauerbrenner Cory Mapes bei den Falken. Luke Volkmann trat zwar ebenso den Weg in die dritthöchste deutsche Spielklasse an, verließ Heilbronn aber Mitte November in Richtung Leipzig in die Oberliga Nord. Mit Robin Just, Sam Verelst und den Wernerson-Libäck-Zwillingen konnte man sich namhaft verstärken.

Nach fünf Siegen aus den ersten sechs Partien der Saison startete man nahezu perfekt in die Saison 2023/2024. Ende Oktober musste man eine kleine sportliche Talsohle überqueren, bevor man sich danach wieder in der oberen Tabellenhälfte eingependelt hat. So steht die Mannschaft von Headcoach Frank Petrozza aktuell auf dem sechsten Rang in Schlagdistanz um das Playoff-Heimrecht.

Umso schwerer trifft Heilbronn die 10-Spiele-Sperre von ihrer etatmäßigen Nummer 1 im Tor, Patrick Berger. Vertreten wird er aktuell von Nils Kapteinat, welcher in der letzten Saison noch das Tür der Hamburg Crocodiles gehütet hat, und Leon Willerscheid. Willerscheid wurde im Rahmen einer Kooperation mit den Jungadlern Mannheim an die Falken verliehen.

Aus dem DSC-Lazarett kann man aktuell wenig Bewegung verzeichnen. Sowohl Lukas Miculka, Petr Stloukal als auch Leon Zitzer sind für kommendes Wochenende keine Optionen. Welche Youngsters ins Line-Up rücken, entscheidet sich kurzfristig.

