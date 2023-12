Falken drehen das Spiel in den letzten Minuten

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Einen schnellen Beginn sah man beim Nachholspiel gegen die Falken aus Heilbronn, die sofort ins Spiel fanden und nach...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM Tigers) Einen schnellen Beginn sah man beim Nachholspiel gegen die Falken aus Heilbronn, die sofort ins Spiel fanden und nach wenigen Minuten durch Cabana, der die Scheibe mit der Rückhand an die Latte hob, zur ersten guten Gelegenheit kamen.

In der Folge musste Kristian hellwach sein und war dies. Zwei Mal in kurzer Abfolge verhinderte der Bayreuther Torsteher – gegen Jiranek sowie gegen Verelst einen Rückstand für sein Team. Dieses revanchierte sich dann, als Hult und Stach einen Konter liefen, die Scheibe sich gegenseitig zuspielten, bis diese wieder bei Hult landet und der an diesem Tag 35 Jahre alt gewordener Schwede zur Führung für die Tigers einschießen konnte. Eine erste Unterzahlsituation verteidigten die Gastgeber souverän, indem man nur Schüsse von außerhalb des Hauses zuließ. Nachdem Stach haarscharf verpasst hatte und auf der Gegenseite Mapes zu hoch angesetzt hatte, nahm Heilbronn die erste Strafzeit. Uski musste runter und kurz darauf folgte ihm B. Jiranek, was die Tigers für knapp 1,5 Minuten in doppelte Überzahl brachte. Diese gute Gelegenheit nachzulegen ließ man, etwas überhastet, jedoch aus, sodass es mit der knappen Führung in die erste Pause ging.

Im Mitteldrittel, welches von beiden Seiten mit höherer körperlicher Intensität geführt wurde, war es Cabana, der nach 24 gespielten Minuten das Spielgerät hoch in den Slot chippte und von Linus Wernerson-Libäck die entscheidende Richtungsänderung mitbekam, was gleichbedeutend mit dem Ausgleich war. Im weiteren Verlauf prüfte Uski den erneut starken Kristian, bevor Elo zu hoch ansetzte und Verelst bei einem schnell vorgetragenen Konter in Kristian seinen Meister fand. Als P. Wernerson-Libäck für zwei Minuten zum Abkühlen geschickt wurde, war es – allerdings erst kurz vor Ablauf der Strafe – soweit. R. Drothen kam im Slot an die Scheibe und versenkte diese in den Maschen. Dem von den Unparteiischen bemühten Videobeweis in dieser Szene hielt die Entscheidung auf Tor stand. Nochmal gefährlich wurde es vermeintlich zum Ende hin, als die Falken erneut in Überzahl agieren durften aber die Tigers bewiesen, dass man mit dem besten „Unterzahl-Team“ der Liga durchaus mithalten kann.

Der Schlussabschnitt, der von beiden Teams auf Augenhöhe vorgetragen wurde, brachte am Ende den knappen Sieg für die Falken, die einige Male Glück hatten, dass man die Chancen auf Seiten der Tigers, die mehrfach vorhanden waren, nicht nutzen konnte. So scheiterte R. Drothen bei einem Sturmlauf aufs Tor ebenso, wie Hult, der mit freier Schussbahn am Heilbronner Goalie scheiterte. Auch gegen Elo zeigte Willerscheid eine starke Reaktion. Sein Gegenüber Kristian tat es ihm gleich, als er ein ums andere Mal mit starken Saves aufwartete. Allerdings musste er sich, zwei Minuten vor dem Ende, gegen Jentsch, der im Slot frei abziehen konnte, geschlagen geben. Eine kurz darauf ausgesprochene Strafe gegen Reinig brachte die Falken nochmals ins Überzahlspiel, was man auch nutzen konnte. Mapes traf 62 Sekunden vor dem Schlusspfiff zum 2:3 Sieg für die Unterländer. Die Herausnahme von Goalie Kristian in den letzten Sekunden des Spiels brachte indes nichts mehr ein, sodass man das Spiel mit einer knappen Niederlage quittieren musste.

Der nächste Auftritt der Tigers findet am kommenden Freitag statt, wenn man um 19:30 beim EV Füssen zu Gast sein wird.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Heilbronner Falken 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Bayreuth: Kristian, Appler, Schulte – Schmidt, S. Schindler, Tölzer, Reinig (2), Zernikel (2), Tiffels, Nuss – Elo (4), Hult, Stach (2), Knaub, Schaefer, Ledlin, Bergbauer (2), N. Schindler, R. Drothen, Schwarz, M. Drothen, Fabian

Heilbronn: Willerscheid, Kapteinat – Mapes, B. Jiranek (4), Pavlu, Supis, Kuschel, Krenzlin – L. Wernerson-Libäck, Cabana (2), P. Wernerson-Libäck (2), Verelst, Uski (2), Dell, Jentzsch (2), Just, V. Jiranek

Schiedsrichter: Preiß, Moeller – Lindner, Reitz

Zuschauer: 1.167

Strafen: Bayreuth: 12 Heilbronn: 12 PP: Bayreuth: 1/3 Heilbronn: 1/3

Torfolge: 1:0 (6.) Hult (S. Schindler, Stach), 1:1 (24.) L. Wernerson-Libäck (Cabana), 2:1 (32.) R. Drothen (Tölzer, Reinig), 2:2 (58.) Jentsch (P. Wernerson-Libäck, Just), 2:3 (59.) Mapes (Cabana, L. Wernerson-Libäck) PP1

4007 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team