Falken-Alm erÃ¶ffnet am 02. Oktober 2022

Heilbronn. (PM Falken) Endlich ist es so weit! Die Heilbronner Falken eröffnen am 02. Oktober 2022 ihre Falken-Almhütte für Business und Privat.

Als Erweiterung des VIP-Bereichs bietet die Falken-Alm die exklusive Möglichkeit, einen ganz besonderen Spieltag im Alpen-Charme zu erleben. Die gemütliche Holzhütte mit einer Kapazität von 90 Personen hat ihren Platz auf der Grünfläche am VIP-Parkplatz gefunden.

Das Almhüttenticket kann ab Mittwoch, den 21. September 2022 (ab 10:00 Uhr) über Diginights oder die Tourist Information in Heilbronn (Kaiserstraße 17, 74072 Heilbronn) erworben werden und kostet 89,90 €. Im Preis sind folgende Vorteile inkludiert:

• Exklusiver Platz in der Almhütte

• Sitzplatz auf der Tribüne (individuelle Platzwahl)

• Zutritt zur Eishalle und Anmeldung über den VIP-Eingang

• Vielfältiges Angebot an Essen von unserem VIP-Caterer „Zum Reegen“ und Getränke (Selbstbedienung)

Die Falken-Alm wird eine Stunde vor Spielbeginn bis eine Stunde nach Spielende geöffnet haben. und Das Speisenangebot gilt bis zum Ende der zweiten Drittelpause. Beachtet werden muss, dass das Tagesticket keinen VIP-Parkplatz beinhaltet.

Von Montag bis Sonntag (außer an Heimspieltagen der Heilbronner Falken) kann die Alm exklusiv für Firmenevents, Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern gebucht werden. Rahmen und Umfang können Sie selbst bestimmen: wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit unserem VIP-Gastropartner „Zum Reegen“ drei Pakete mit unterschiedlichen Preiskategorien an. Alle weiteren Informationen hinsichtlich Preise und Abläufe erhalten Sie auf individuelle Anfrage an info@heilbronner-falken.de.