Fabrizio Pilu bleibt in der Fuggerstadt

30. Januar 20261 Mins read77
Fabrizio Pilu von den Augsburger Panther - © Alex Butscher / City-Press
Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können weiter mit Fabrizio Pilu planen.

Der 23-jährige Verteidiger wechselte zur laufenden Spielzeit von den Adlern Mannheim in die Fuggerstadt und wird auch in der Saison 2026-27 zum Kader des bayerisch-schwäbischen PENNY DEL-Clubs zählen.

Fabrizio Pilu bestritt in der aktuellen Hauptrunde 28 Einsätze für die Augsburger Panther, hat sich im Laufe der Saison einen Stammplatz im Team erarbeitet und wurde für seine Leistungen mit steigenden Spielzeiten belohnt. Durchschnittlich stand Pilu mehr als elf Minuten pro Partie für die Fuggerstädter auf dem Eis. Insgesamt hat der 183 cm große und 85 kg schwere Rechtsschütze in fünf Jahren bereits 238 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga und damit schon reichlich Erfahrung trotz seines noch jungen Alters vorzuweisen.

„Fabrizio Pilu wurde in der ersten Saisonhälfte leider von kleineren Verletzungen ausgebremst. Seit seinem Comeback Mitte Dezember hat er aber eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt sehr selbstbewusst und körperbetont. Wir sind überzeugt, dass er noch nicht sein volles Potenzial abgerufen hat und sich in seinem Spiel weiter verbessern wird“, sagt Panther-Sportdirektor Larry Mitchell über den Verbleib des Mannes mit der Rückennummer 68.

