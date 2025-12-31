Fabrice Herzog zu den Lakers!

Rappersil. (PM SCRJL) Mit Fabrice Herzog stösst auf die kommende Saison ein grosser Name im Schweizer Eishockey zu den SCRJ Lakers.

Der 31-jährige Stürmer hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Fabrice Herzog hat ein beeindruckendes Palmarès vorzuweisen. Der Thurgauer wurde 2018 mit den ZSC Lions Meister. 2022 schoss er den EV Zug mit dem entscheidenden Tor im siebten Playoff-Finalspiel gegen den ZSC zum Meistertitel. In der höchsten Liga kam Fabrice Herzog für Zug, Davos und die ZSC Lions bisher zu 608 Einsätzen und sammelte dabei 307 Punkte (159 Tore, 148 Assists), produzierte also im Schnitt über 0.5 Punkte pro Spiel. 2024 holte er mit der Schweiz an der WM in Prag die Silbermedaille, war an total 5 Weltmeisterschaften und 2 Olympischen Spielen dabei und kommt auf insgesamt 148 Länderspiele. Der Linksschütze ist 1.89 Meter gross und wurde im NHL-Draft 2013 in der fünften Runde als Nr. 142 von den Toronto Maple Leafs gezogen. 2013 spielte er eine Saison für die Quebec Ramparts in der besten Juniorenliga Kanadas (QMJHL) und kam ausserdem zu 5 Einsätzen in der AHL bei den Toronto Marlies, dem Farmteam der Leafs.





«Fabrice wird uns mit seiner Erfahrung enorm helfen. Er ist gross, kräftig und mit seiner Präsenz ums gegnerische Tor herum ein steter Gefahrenherd für jeden Gegner. Fabrice hat ausserdem immer wieder bewiesen, dass er gerade in den wichtigsten Momenten ein entscheidender Faktor sein kann», beschreibt Sportchef Claudio Cadonau den Neuzuzug. Fabrice Herzog wird im kommenden Frühjahr vom EV Zug zu den SC Rapperswil-Jona Lakers wechseln. Er unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2026/27.

Sperrfrist: Mittwoch, 31. Dezember, 11:00 Uhr

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!