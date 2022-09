Fabrice Herzog unterschreibt in Zug fÃ¼r weitere drei Jahre

Zug. (PM EVZ) Fabrice Herzog unterschreibt in Zug für weitere drei Jahre. Der 27-jährige Stürmer kehrte 2021 nach vier Jahren bei den ZSC Lions...

Zug. (PM EVZ) Fabrice Herzog unterschreibt in Zug für weitere drei Jahre.

Der 27-jährige Stürmer kehrte 2021 nach vier Jahren bei den ZSC Lions und zwei Jahren beim HC Davos zum EVZ zurück, wo er bei den U20-Elit und 2014/15 auch seine erste volle Saison in der National League spielte. In der vergangenen Saison sammelte der Stümer mit Gardemassen (190cm, 90kg) in der Qualifikation in 38 Spielen 26 Punkte (15 Tore, 11 Assists) und hatte mit sieben Toren und sieben Assists sowie einer +9-Bilanz in 15 Playoff-Spielen massgeblichen Anteil an der Titelverteidigung der Zuger. In der aktuellen Saison steht Herzog nach sechs Spielen bei zwei Toren und einem Assist.

«Wir freuen uns, dass Fabrice bis 2026 in Zug spielt», sagt General Manager Reto Kläy. «Mit seinem grossen Erfahrungsschatz aus acht Jahren National League sowie aus Spielen mit der Nationalmannschaft an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist er eine Bereicherung für unsere Mannschaft.»