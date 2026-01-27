Fabio Wagner: „In der Olympiapause müssen wir den Reset finden“ – Red Bull München unterliegt bei den Schwenninger Wild Wings

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 44. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:3 (1:0|0:2|0:1) geschlagen geben.

Vor 4.202 Zuschauern erzielte Jeremy McKenna das einzige Tor für die Mannschaft von Trainer Oliver David, die als Tabellenvierter in die Olympiapause geht.

Spielverlauf

Die Red Bulls hielten Schwenningen zunächst vom eigenen Tor fern und kamen selbst durch Yasin Ehliz (4.) und Maximilian Kastner (6.) zu vielversprechenden Möglichkeiten. Im Anschluss deuteten auch die Wild Wings ihre Qualitäten in der Offensive an, Mathias Niederberger ließ im ersten Drittel aber keinen Treffer zu. Sein Gegenüber Joacim Eriksson wurde in der 19. Minute erstmals überwunden, als McKenna den Puck im Powerplay zum 1:0 unter die Latte jagte (19.). So ging es mit einer knappen Münchner Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel bestimmte Schwenningen das Geschehen. Die Red Bulls gerieten unter Druck und lagen nach dem Doppelschlag von Mirko Höfflin (24., 25.) plötzlich mit 1:2 zurück. In der Folge verhinderte Niederberger mehrfach einen höheren Rückstand. Der deutsche Nationaltorhüter war unter anderem gegen Tyson Spink zur Stelle (29.). Eriksson musste im Mittelabschnitt deutlich seltener eingreifen. Seine beste Szene hatte der Schwede kurz vor Drittelende gegen Tobias Rieder.

Früh im Schlussabschnitt vergab Höfflin in Unterzahl die Riesenchance auf seinen dritten Treffer (44.). Der viermalige deutsche Meister fand im Anschluss wieder besser ins Spiel. Während einer Drangphase zog Ryan Murphy gefährlich ab (49.), doch Schwenningen überstand diese Minuten und schlug dann eiskalt zu: Spink stellte in Überzahl auf 3:1 (50.). München versuchte danach noch einmal alles, scheiterte aber am Pfosten (53.) und an Eriksson. Trainer Oliver David brachte viereinhalb Minuten vor Schluss den Extra-Angreifer. In Überzahl hatte Patrick Hager noch eine Topchance (59.), am Spielstand änderte sich aber nichts mehr.

Fabio Wagner: „Wir sind gut gestartet, waren im zweiten Drittel aber oft einen Schritt zu spät und haben wichtige Zweikämpfe verloren. Wir hatten noch Möglichkeiten, es hat heute aber einfach nicht gereicht. In der Olympiapause müssen wir den Reset finden und dann wieder zurück zu unserem Spiel finden.“

Tore:

0:1 | 18:38 | Jeremy McKenna

1:1 | 23:09 | Mirko Höfflin

2:1 | 24:32 | Mirko Höfflin

3:1 | 49:34 | Tyson Spink

Zuschauer: 4.202

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!