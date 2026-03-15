Fabio Wagner: „Abhaken und auf die beste Zeit des Jahres vorbereiten“ – Red Bull München unterliegt den Eisbären Berlin – Playoff-Viertelfinale gegen Ingolstadt

Berlin / München. (PM Eisbären / PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 52. und letzten Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Eisbären Berlin mit 1:5 (0:1|1:3|0:1) geschlagen geben.

Vor 14.200 Zuschauern erzielte Chris DeSousa den Treffer für das Team von Trainer Oliver David, das die Hauptrunde auf dem vierten Platz beendet. Im Playoff-Viertelfinale kommt es zum Derby gegen den ERC Ingolstadt. Spiel eins findet am 24. März im SAP Garden statt.

Spielverlauf

Nach einem guten Start der Berliner fanden die Red Bulls immer besser ins Spiel, gefährlicher blieben zunächst jedoch die Eisbären. Liam Kirk hatte in der sechsten Minute das leere Tor vor sich, brachte den Puck aber nicht unter Kontrolle – eine Riesenchance. Auf der anderen Seite erzielten die Gäste mit ihrem aggressiven Forecheck Puckgewinne. Nach einem solchen traf DeSousa die Latte (10.). Doch statt 0:1 hieß es kurz darauf 1:0 für Berlin, weil Manuel Wiederer im darauffolgenden Konter Antoine Bibeau keine Chance ließ (10.). Der amtierende Meister hatte anschließend Chancen auf den zweiten Treffer, München auf den Ausgleich – am Spielstand änderte sich bis zur ersten Pause jedoch nichts mehr.

Im Mittelabschnitt sorgte DeSousa mit einem sehenswerten Volleytreffer für einen Münchner Start nach Maß (21.). Hochklassig ging es weiter – mit hohem Tempo und viel Härte. Beide Teams kamen nun zu guten Offensivaktionen. Eine gehörte Frederik Tiffels, der Berlin in Unterzahl erneut in Führung brachte (25.). Die schnelle Antwort der Red Bulls verhinderte Eisbären-Goalie Jonas Stettmer gegen den auffälligen DeSousa (26.). Trotz weiterer Chancen blieb es lange beim knappen Vorsprung für die Gastgeber. In der Schlussphase des Drittels legten die Eisbären jedoch nach: Andreas Eder traf in Überzahl zum 3:1 (37.), ehe wenig später Ty Ronning mit dem 4:1 den Doppelschlag perfekt machte (38.).

Das Team von Oliver David brauchte einen schnellen Treffer – und kam diesem in Überzahl ganz nah: DeSousa traf allerdings zum zweiten Mal an diesem Nachmittag das Gestänge (45.). Auch danach glaubten die Red Bulls an ihre Chance, doch trotz weiterer Möglichkeiten fiel kein zweiter Treffer. Auf der anderen Seite sorgte Yannick Veilleux mit dem 5:1 in der vorletzten Minute für die endgültige Entscheidung.

Fabio Wagner: „Wir haben heute zu viele Zweikämpfe verloren und im zweiten Drittel zu viel Zeit auf der Strafbank verbracht. Das hat uns das Momentum genommen. Das Spiel müssen wir abhaken und uns auf die beste Zeit des Eishockey-Jahres vorbereiten. Wir sind in dieser Saison immer besser geworden – vor allem defensiv. Jetzt werden die Karten neu gemischt.“

Serge Aubin (Cheftrainer Eisbären Berlin): „Ich bin mit unserem heutigen Spiel sehr zufrieden. Wir haben über die gesamte Spieldauer eine gute Leistung abgerufen. Unser Unterzahlspiel war sehr gut und wir konnten sogar per Shorthander in Führung gehen. Auch im Powerplay konnten wir einen wichtigen Treffer erzielen. Unsere Entwicklung in den letzten Wochen gefällt mir, jeder zeigt vollen Einsatz. Dafür werden wir belohnt. Gegen die Straubing Tigers wird es eine harte Serie. Die Tigers sind eine sehr gute Mannschaft. Wir konzentrieren uns aber ausschließlich auf uns.“

Kai Wissmann (Kapitän Eisbären Berlin): „Wir sind glücklich, uns direkt für das Viertelfinale qualifiziert zu haben. In den letzten Wochen haben wir zu unserem Spiel gefunden und uns stark verbessert gezeigt. Wenn wir defensiv so auftreten, wie in den Partien nach der Pause, sind wir schwer zu bezwingen. Wir freuen uns auf die Playoffs. Gegen Straubing wird es eine intensive und harte Serie. Uns ist bewusst, dass es sehr schwer wird. Wir sind aber bereit und selbstbewusst, dass wir gewinnen werden.“

Tore:

1:0 | 09:47 | Manuel Wiederer

1:1 | 20:43 | Chris DeSousa

2:1 | 24:13 | Frederik Tiffels

3:1 | 36:45 | Andreas Eder

4:1 | 37:55 | Ty Ronning

5:1 | 58:05 | Yannick Veilleux

Zuschauer: 14.200