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HC Ambri-PiottaTransfer-News

Fabio Schumacher vervollständigt den Trainerstab der Biancoblù

2. Juli 20261 Mins read25
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Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung von Fabio Schumacher als zweiten Assistenztrainer der ersten Mannschaft bekanntzugeben.

Der Schweizer Trainer hat einen Vertrag über zwei Spielzeiten unterschrieben, der bis zum Ende der Saison 2027/28 gültig ist.

Der Jahrgang 1983 bekleidete in den vergangenen Jahren die Position des Cheftrainers der Schweizer U18- und U17-Auswahlen und trug zur Entwicklung zahlreicher junger Talente bei. Zudem gehörte er bei einigen internationalen Turnieren dem Staff der A-Nationalmannschaft sowie der U20-Nationalmannschaft an. Zuvor leitete er erfolgreich auch den Nachwuchsbereich des EV Zug und zeichnete sich durch seine Arbeit in der Ausbildung und Entwicklung von Spielern aus. In der Saison 2021/2022 führte er zudem die EVZ Academy in der Swiss League.

Mit seiner Ankunft stärkt der HCAP seinen Trainerstab weiter und integriert eine fachlich versierte, methodische Persönlichkeit mit solider Erfahrung in der Nachwuchsentwicklung – Qualitäten, die sich gut mit der Philosophie des Clubs verbinden.

Schumacher wird den bereits bestätigten Pasi Puistola als Assistenztrainer von Headcoach Jussi Tapola unterstützen.

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