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EHF Passau Black Hawks

Fabian Semsch übernimmt Geschäftsführung der Passau Black Hawks

19. Mai 20262 Mins read47
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben einen neuen Geschäftsführer: Mit Fabian Semsch übernimmt ein 31-jähriger gebürtiger Passauer ab sofort die Geschäftsführung des Oberliga-Clubs.

Die Gesellschafter setzen damit ganz bewusst auf eine Persönlichkeit aus der Region, die in Passau verwurzelt ist und den Verein seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Rollen kennt. Fabian Semsch ist mit den Black Hawks seit langer Zeit eng verbunden. Bereits in jungen Jahren war er Spieler im Nachwuchs des Vereins und trug damit selbst das Trikot der Black Hawks. Darüber hinaus begleitet er den Club auch als Fan schon seit vielen Jahren und kennt die Entwicklung des Passauer Eishockeys noch aus den ersten Oberliga-Jahren Ende der 2000er-Jahre. Neben seiner engen persönlichen Bindung zum Verein bringt Semsch auch Erfahrung aus der Unternehmensführung in seine neue Aufgabe ein. Als Firmengründer und Geschäftsführer wird er künftig insbesondere die strategische und organisatorische Weiterentwicklung der Passau Black Hawks mitgestalten.

Auch innerhalb des Clubs übernahm Fabian Semsch zuletzt Verantwortung. Inden vergangenen Jahren unterstützte er die Passau Black Hawks im Bereich Sponsoring und hat darüber hinaus auch bei der Rettung des Vereins eine tragende Rolle gespielt. In einer für den Standort wichtigen Phase hat er mit großem Einsatz, klaren Ideen und viel Leidenschaft dazu beigetragen, den Oberliga-Standort Passau mitzusichern. „Mit Fabian Semsch übernimmt unser Wunschkandidat die Geschäftsführung der Passau Black Hawks. Gemeinsam mit seinem Team hat er bereits in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, die Zukunft des Standorts zu sichern und wichtige Strukturen für die kommenden Jahre zu schaffen. Wir sind überzeugt, dass die Passau Black Hawks mit diesem neuen Team sich sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch nachhaltig weiterentwickeln werden.“ erklären die Gesellschafter.

Die Gesellschafter stehen geschlossen hinter Fabian Semsch und sind überzeugt, mit ihrem Wunschkandidaten die passende Besetzung für die zukünftige Ausrichtung der Passau Black Hawks gefunden zu haben.

Gemeinsam soll der Verein in den kommenden Jahren sportlich, wirtschaftlich und strukturell nachhaltig weiterentwickelt werden. Mit Fabian Semsch setzen die Passau Black Hawks auf regionale Verbundenheit, unternehmerische Kompetenz und eine nachhaltige Weiterentwicklung des Standorts Passau.

„Die Black Hawks sind für mich weit mehr als nur ein Verein. Ich bin mit dem Club seit vielen Jahren eng verbunden und gehe voll motiviert in die neue Aufgabe. Die vergangene Saison hat gezeigt, welches sportliche Potenzial in Passau steckt. Gleichzeitig ist es wichtig, sportlichen Erfolg und wirtschaftlich gesunde Strukturen dauerhaft miteinander zu verbinden. Genau darin sehe ich eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre. Unser Ziel muss es sein, die Black Hawks finanziell solide und nachhaltig aufzustellen und gleichzeitig den sportlich erfolgreichen Weg weiterzugehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Andreas Weber, der weiterhin die Verantwortung im Stammverein trägt, sowie vielen engagierten Menschen die Black Hawks weiterzuentwickeln.“ so Fabian Semsch zu seiner Ernennung zum Geschäftsführer der Passau Black Hawks. -czo

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