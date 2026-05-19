Fabian Ribnitzky wird – wieder – ein Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Fabian Ribnitzky verstärkt ein weiterer Spieler die Joker zur neuen Saison, der bereits im Nachwuchs des ESVK seine Schlittschuhe geschnürt hat.

Mit 16 Jahren zog es den gebürtigen Kaufbeurer im Jahr 2015 aus dem Nachwuchs des ESV Kaufbeuren e.V. zu den Kölner Haien und im Anschluss zur Düsseldorfer EG.

In den letzten drei Jahre spielte der Linksschütze für die Blue Devils Weiden und konnte mit den Oberpfälzern die Meisterschaft in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL2 feiern. Am aktuellen Klassenerhalt der Blue Devils hatte er, nicht nur aufgrund seiner zwei Tore in Spiel fünf der Playdown-Serie gegen den ESVK, sondern auch durch starke Leistungen einen großen Anteil. Fabian Ribnitzky, der auch schon für die Kassel Huskies in der DEL2 und die Bietigheim Steelers in der DEL und der DEL2 aufgelaufen ist, kennt dazu den neuen ESVK-Trainer Sebastian Buchwieser aus der gemeinsamen Zeit in Weiden bestens.

ESVK-Cheftrainer Sebastian Buchwieser über Fabian Ribnitzky: „Fabian Ribnitzky ist vor drei Jahren unter mir nach Weiden gekommen und hat sich in dieser Zeit auch stark weiterentwickelt. Er ist körperlich sehr robust, läuferisch stark und dazu ein absoluter Teamplayer, der immer für seine Mitspieler einsteht. Ich bin sehr glücklich darüber, dass er den Weg nach Kaufbeuren, in seine Heimat, mitgegangen ist und somit ein Teil des neuen ESVK sein wird.“

Fabian Ribnitzky über seine Rückkehr in die Heimat: „Nach elf Jahren zu dem Verein zurückzukehren, bei dem für mich alles begonnen hat, bedeutet mir unglaublich viel. Vor einem Jahr hätte ich selbst nicht gedacht, dass sich diese Möglichkeit ergibt. Umso schöner ist es, dass jetzt alles zusammenpasst – auch privat, denn im Sommer werde ich hier in der Heimat meine zukünftige Frau Kathi heiraten. Deshalb bedeutet mir dieser Schritt sowohl sportlich als auch persönlich sehr viel. Der Abstieg war für den gesamten Verein und die Fans extrem bitter. Gerade deshalb gibt es für mich keinen besseren Zeitpunkt, zurückzukehren. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, gemeinsam mit der Mannschaft, dem Verein und den Fans wieder etwas aufzubauen – Kaufbeuren lebt Eishockey. Ich freue mich riesig auf die kommende Zeit, auf viele bekannte Gesichter und darauf, wieder das Trikot meines Heimatvereins zu tragen.“

Beim ESV Kaufbeuren wird der 26 Jahre alte Defender von nun an das Trikot seines Heimatvereins mit der Rückennummer 43 tragen.

Fabian Ribnitzkys Karriere in Zahlen

Source: Fabian Ribnitzky @ Elite Prospects