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Fabian Ranftl hängt die Schlittschuhe an den Nagel

10. Juni 20261 Mins read50
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Fabian Ranftl - © ECB / Varshavska
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Dornbirn. (PM HC Tigers) Nach fünf gemeinsamen Jahren heißt es Abschied nehmen: Fabian Ranftl wird seine aktive Karriere auf professionellem Niveau beenden.

Der 28-Jährige möchte seinen Fokus verstärkt auf seine Familie legen und insbesondere nach der Geburt seines ersten Kindes mehr Zeit abseits der Eisfläche verbringen.

Mit Ranftl verabschiedet sich nicht nur ein verdienter Spieler, sondern auch eine wichtige Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft. Seit seinem Wechsel nach Vorarlberg im Jahr 2021 gehörte der Wiener zu den konstantesten und verlässlichsten Akteuren im Trikot der Wälder.

Seine Eishockeylaufbahn begann in der Nachwuchsorganisation der Vienna Capitals, wo er sämtliche Altersstufen durchlief. 2016 schaffte er den Sprung in die Kampfmannschaft der Wiener. Nach einer Saison bei den EC Die Adler Kitzbühel führte ihn sein Weg schließlich nach Vorarlberg, wo er seinem guten Freund Richard Schlögl folgte und beim EC Bregenzerwald unterschrieb.

Mit seiner Erfahrung, seinem Spielverständnis und seiner Führungsqualität übernahm er rasch Verantwortung und trug in den vergangenen Jahren auch das „A“ des Assistant Captains auf der Brust. Zu den größten Erfolgen seiner Zeit im Ländle zählt zweifellos der Gewinn des österreichischen Meistertitels der Alps Hockey League im Jahr 2022.

Mit seinem Rückzug endet eine Karriere, auf die der Wiener mit Stolz zurückblicken kann. Dem Eishockey wird er dennoch erhalten bleiben und künftig seiner Leidenschaft im Hobbybereich nachgehen. Fabian möchte den Fans noch ein paar Worte zukommen lassen: „Nach 5 Jahren beim EC Bregenzerwald ist es für mich Zeit für ein neues Kapitel. Danke an alle Mitspieler, Trainer, Betreuer und Fans für die vielen coolen Momente, Erfahrungen und Erinnerungen. Ich wünsche dem Verein nur das Beste für die Zukunft! Man sieht sich bestimmt bald im Messestadion.“

Der HC Tigers bedankt sich bei Fabian Ranftl für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Loyalität und die vielen gemeinsamen Momente in Grün-Weiß-Schwarz. Für den neuen Lebensabschnitt, seine junge Familie und die Zukunft wünschen wir ihm von Herzen alles Gute. Vielen Dank, Fabs!

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