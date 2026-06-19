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Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Fabian Klammer bleibt im Wipptal

19. Juni 20261 Mins read41
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Fabian Klammer - © Oskar Brunner
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Sterzing. (PM Broncos) Fabian Klammer wird auch in der kommenden Saison wieder das Tor der Wipptal Broncos hüten und bleibt dem Team somit erhalten.

Bereits seit seiner Kindheit spielte Fabian Klammer für die Wildpferde und durchlief dabei sämtliche Jugendteams. Seit der Saison 2019/20 agierte Klammer dann auch als Torhüter für die erste Mannschaft und nahm vermehrt die Rolle als Back-Up hinter Jakob Rabanser ein. Zudem hütete Fabian auch das Tor der Falcons Brixen in der IHL und sammelte dort wertvolle Erfahrungen. In der Saison 2024/25 nahm sich der 24-Jährige eine Auszeit und stand dem Team nicht zur Verfügung. Nur eine Saison später feierte Klammer sein Comeback und bildete zusammen mit Dominik Groh das Torhüter-Duo bei den Wildpferden. Dabei kam der Wipptaler auf 4 Einsätze bei den Broncos und vier weiteren bei den Falcons Brixen.

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