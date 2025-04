Fabian BaÃŸler verlÃ¤ngert seinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Vom Helfer in der Not zur universellen Stammkraft: Fabian Baßler erhielt erst einen befristeten Vertrag, dann verpflichteten die EV Lindau Islanders den 22 Jahre alten Landshuter fest – und nun bekam der Allrounder dank seinen überzeugenden Vorstellungen einen Vertrag für die kommende Saison angeboten.

Fabian Baßler nahm die Offerte an und bleibt nun ein weiteres Jahr im Kader der Islanders. „Fabian Baßler hat sich bei uns super entwickelt, ein junger Spieler mit einem großen Potential“, kommentierte Bernd Wucher, 1. Vorsitzender der Islanders, die Vertragsverlängerung. Wie viele andere Spieler im Team, wird auch Baßler in der kommenden Spielzeit weiterhin den dualen Weg, aus Arbeit und Eishockey gehen.

Im Laufe der abgelaufenen Spielzeit wurde der Allrounder, der sowohl im Sturm und auch in der Verteidigung spielen kann, ein unverzichtbarer Teil der Lindauer in der Defensive. Baßler war kurz nach Saisonbeginn wegen den längerfristigen Ausfällen der Stürmer Damian Schneider und Nico Strodel verpflichtet worden. „Fabian ist ein schneller, technisch versierter Stürmer, der nicht zögerte, um sich bei uns für einen Vertrag bis Saisonende zu empfehlen“, ergänzte Milo Markovic, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders.

Der Rechtsschütze durchlief bei seinem Heimatverein EV Landshut alle Nachwuchs-Stationen, gehörte dort sowohl bei den Schülern, der U16, dem U17-Team als auch der U20-Mannschaft in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) zu den besten Scorern des EVL. Daraufhin erhielt der ehemalige U18-Nationalspieler 2020 einen Fördervertrag mit dreijähriger Vertragsdauer beim DEL2-Profiteam und absolvierte dort schon 104 Partien in der zweithöchsten deutschen Liga. Fabian Baßler kam dabei auf zwei Tore und sechs Vorlagen. Hinzu kommen auch schon 20 Einsätze für den Kooperationspartner des EV Landshut in der Oberliga Süd, den Liga-konkurrenten EHF Passau Black Hawks. Für den Verein aus der Drei-Flüsse-Stadt erzielte er einen Treffer vier weitere bereitete er vor.

Vor seinem Engagement bei den Lindauern stand Baßler in der Saison 2023/2024 bei den Saale Bulls in der Oberliga Nord unter Vertrag und war erstmals außerhalb seiner bayerischen Heimat aufgelaufen. Bei den Saale Bulls gelangen dem gebürtigen Landshuter in 40 Spielen elf Scorerpunkte. Bei den Islanders kam er, als Verteidiger eingesetzt, in 36 Spielen auf zwei Tore und sechs Assists. In der kommenden Saison möchte der junge Spieler an seine starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen und einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Fabian Baßler selbst sagt abschließend zur Verlängerung: „In keinem Verein bisher, habe ich mich von Beginn an so gut aufgenommen gefühlt wie in Lindau. Als deshalb nun das Angebot zur Verlängerung kam, musste ich nicht lange überlegen und freue mich schon auf die kommende Saison.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV