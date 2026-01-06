Extrem wichtige Woche für die Hammer Eisbären

Hamm. (PM Eisbären) Eine intensive Woche steht bevor: drei Spiele, drei schwere Aufgaben und richtungsweisende Duelle im Kampf um die Tabellenplätze.

Heute geht es auswärts nach Leipzig. Die IceFighters stehen aktuell auf Platz 7 mit 45 Punkten, die Hammer Eisbären auf Platz 5 mit 49 Punkten. Ein wichtiges Duell also für die Jungs vom Maxipark, um sich weiter oben festzusetzen.

Am Freitag wartet dann der nächste Härtetest: Auswärts in Tilburg treffen die Eisbären auf den Tabellenzweiten mit 66 Punkten. Eine große Herausforderung gegen eines der Topteams der Liga.

Am Sonntag folgt das Heimspiel gegen die Füchse Duisburg, aktuell Platz 6 und punktgleich mit den Eisbären bei 49 Punkten. Ein direktes Duell, bei dem jede Unterstützung aus Sicht der Hammer zählt.

Dienstag – 20:00 Uhr

IceFighters Leipzig

anona ICEDOME

Freitag – 20:15 Uhr

Tilburg Trappers

IJssportcentrum Tilburg

Sonntag – 18:30 Uhr

Füchse Duisburg

Beta Finanz Eissportarena

Drei Spiele, viele Punkte und eine extrem wichtige Woche.

