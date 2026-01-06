Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Hammer Eisbären Extrem wichtige Woche für die Hammer Eisbären
Hammer Eisbären

Extrem wichtige Woche für die Hammer Eisbären

6. Januar 20261 Mins read27
Tobias Stolikowski, Trainer und Sportchef der Hammer Eisbären - © by Sportfoto-Sale (DR)
Hamm. (PM Eisbären) Eine intensive Woche steht bevor: drei Spiele, drei schwere Aufgaben und richtungsweisende Duelle im Kampf um die Tabellenplätze.

Heute geht es auswärts nach Leipzig. Die IceFighters stehen aktuell auf Platz 7 mit 45 Punkten, die Hammer Eisbären auf Platz 5 mit 49 Punkten. Ein wichtiges Duell also für die Jungs vom Maxipark, um sich weiter oben festzusetzen.

Am Freitag wartet dann der nächste Härtetest: Auswärts in Tilburg treffen die Eisbären auf den Tabellenzweiten mit 66 Punkten. Eine große Herausforderung gegen eines der Topteams der Liga.

Am Sonntag folgt das Heimspiel gegen die Füchse Duisburg, aktuell Platz 6 und punktgleich mit den Eisbären bei 49 Punkten. Ein direktes Duell, bei dem jede Unterstützung aus Sicht der Hammer zählt.

Dienstag – 20:00 Uhr
IceFighters Leipzig
anona ICEDOME

Freitag – 20:15 Uhr
Tilburg Trappers
IJssportcentrum Tilburg

Sonntag – 18:30 Uhr
Füchse Duisburg
Beta Finanz Eissportarena

Drei Spiele, viele Punkte und eine extrem wichtige Woche.

1224
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post ICEHL: Bozen unterliegt Salzburg im Penaltyschießen – Haie wachen in Feldkirch zu spät auf -Caps überflügeln den VSV

