„Extrem unglÃ¼cklichâ€œ – Mannheims Neuzugang MacInnis gerade angekommen und schon verletzt

Mannheim. (PM Adler) Bittere Nachrichten für die Adler Mannheim und Neuzugang Ryan MacInnis.

Der als Ersatz für den Langzeitverletzten Tyler Gaudet verpflichtete Stürmer zog sich gleich in seinem ersten Spiel für Mannheim am vergangenen Freitag in Augsburg eine Beinverletzung zu und wird den Adlern vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

„Viel mehr Pech kannst du in einer solchen Situation eigentlich nicht haben. Wir waren froh, mit Ryan schnell einen so vielversprechenden Ersatz für Tyler gefunden zu haben. Ryan war mit hohen Erwartungen und großer Vorfreude nach Mannheim gekommen. Dass er nun mit einer solchen Verletzung für einige Zeit ausfallen wird, ist extrem unglücklich“, äußert sich Adler-Manager Jan-Axel Alaavara zum Ausfall des 26-Jährigen.