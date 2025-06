„Extrem guter SchlittschuhlÃ¤ufer, der mit sehr viel Geschwindigkeit spielt“ – NÃ¼rnberg Ice Tigers holen Angreifer aus der ECHL

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers verstärken ihren Angriff mit Tyler Spezia.

Der 32-jährige US-Amerikaner wechselt vom Kelly-Cup-Finalisten Toledo Walleye aus der ECHL nach Nürnberg und erhält einen Vertrag für die kommende PENNY DEL-Saison 2025/26.

Nach seinem College-Abschluss an der Bowling Green State University 2018 verbrachte Tyler Spezia seine komplette bisherige Profilaufbahn in der Organisation der Detroit Red Wings. Der Linksschütze bringt dabei die Erfahrung von 242 AHL-Einsätzen mit 33 Toren und 53 Assists für die Grand Rapids Griffins mit nach Nürnberg. Für die Toledo Walleye absolvierte er in der zurückliegenden ECHL-Saison auf dem Weg zur Vizemeisterschaft 67 Spiele und erzielte dabei 31 Tore und 34 Vorlagen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Tyler Spezia ist ein Spieler, der viele verschiedene Rollen für uns ausfüllen kann. Er hat in seiner Laufbahn sowohl als Center und Außenstürmer gespielt. In 242 Spielen in der AHL hat er mehr als defensiver Stürmer agiert, hat aber vor allem in dieser Saison in Toledo gezeigt, dass er auch offensiv einiges zu bieten hat. Er ist ein extrem guter Schlittschuhläufer, der mit sehr viel Geschwindigkeit spielt.“

Seine Karriere in Zahlen

