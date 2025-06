Experte in Sachen Fitness und Athletik erweitert den Trainerstab der EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Nächster Baustein für das Trainerteam der Eisbären Regensburg: Mit Johannes Oswald stößt ein Experte in Sachen Fitness und Athletik zum Eishockey-Zweitligisten.

Der 38-Jährige hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Lukas Lemberger die Athletikfirma „Essics Sports“ gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Regensburg, das Oswald gemeinsam mit Lemberger leitet, unterstützt die Rot-Weißen künftig und hat für das Team der Oberpfälzer Kufencracks bereits Sommerpläne erstellt. Schon seit Längerem arbeitet der für die Eisbären zuständige Oswald bereits intensiv mit Teilen der Mannschaft im Sommertraining – kontinuierlich stoßen dabei weitere Spieler nach ihrer Rückkehr aus dem Sommerurlaub hinzu. Mit „Essics Sports“ und Oswald setzen die Domstädter künftig auf eine renommierte, bestens qualifizierte und regionale Lösung im Bereich Athletik-Training.

Oswald, der bereits seit geraumer Zeit (unter anderem) sowohl mit Eisbären-Trainer und Sportlichem Leiter Peter Flache als auch mit den Jung-Eisbären des Stammvereins EV Regensburg (aber auch mit dem deutschen Baseball-Spitzenteams der Legionäre Regensburg) zusammenarbeitet, freut sich auf die neue Herausforderung mit den Eishockey-Profis. Er sagt: „Zusammenhalt, Loyalität, jeden Tag daran arbeiten wollen, sich zu verbessern, und – am allerwichtigsten – die uneingeschränkte Bereitschaft sich vollkommen in den Dienst des Teams zu stellen: Das sind Charakterzüge, mit denen ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann. Die Eisbären und Peter leben das genauso wie ich. Regensburg ist unsere Heimat, die Eisbären sind unser Klub – dass wir jetzt auch noch mit unserem Athletikunternehmen ‘Essics Sports‘ direkt in der Kabine mitwirken können, macht uns sehr stolz. Wir wollen alles dafür geben, das Team auf alles, was diese Saison so kommen mag, bestmöglich vorzubereiten. Wir freuen uns sehr und arbeiten bereits mit Hochdruck daran, dass wir im September viel Geschwindigkeit, Power und Stärke auf dem Eis zu haben.“

Als ehemaliger Angehöriger einer Spezialeinheit durchlief Oswald selbst intensivste Einheiten und wurde von Experten trainiert und ausgebildet. Oswald erklärt: „Das hat die Bereiche Kraft-, Stärke-, Fitness- und Ausdauertraining, Prävention und Regeneration, Teambuilding und Motivation, mentale Stärke und noch vieles mehr umfasst.“ Heute ist Oswald im Besitz der A-Lizenz für Athletiktrainer, kann auf reichlich Berufserfahrung als Coach zurückblicken und hat sich in vielen Bereichen weitreichend fortgebildet. „Ob der ‘Strenght & Conditioning specialist‘, das olympische Gewichtheben oder die unzähligen Weiterbildungen im Bereich Geschwindigkeit und Explosivität, um nur ein paar zu nennen. Am meisten weitergeholfen hat mir aber ganz klar das Coachen am Athleten selbst. Dadurch bekommt man am meisten Feedback und lernt schnell, was bei wem funktioniert und was nicht“, sagt er.

Peter Flache: „Ich wollte Johannes unbedingt im Team haben“

Flache, der Oswald und „Essics Sports“ bereits mitunter aus der Zusammenarbeit beim EVR bestens kennt, ist überzeugt, mit dem Neuzugang im Coachingstaff die optimale Besetzung gefunden zu haben: „Ich wollte Johannes unbedingt für die Eisbären! Er arbeitet sehr akribisch und ist ein absoluter Fachmann. ‘Essics Sports‘ wird uns in vielen Bereichen auf das nächste Level heben.“ Bereits jetzt im Sommertraining zahle sich dabei die regionale Lösung aus – die Spieler trainieren mehrmals wöchentlich mit Oswald vor Ort, unter anderem im Fitnessstudio „Powerfitness“, einem Partner der Eisbären. Der neue Athletikcoach kann so jeden der Sportler individuell betreuen. Flache ist sich sicher: „Johannes ist extrem wichtig für unser Trainerteam. Der Kontakt zu ihm kam über den zweiten Vorsitzenden des EVR, Bernhard Brunner, zustande – und es war für uns ein absoluter Glücksgriff.“ Oswald und Lemberger hätten mit „Essics Sports“ bereits das Athletiktraining für das gesamte Programm übernommen. Flache betont: „Für mich persönlich ist der Athletikbereich einer der wichtigsten Bausteine im modernen Eishockey – mit Johannes haben wir in diesem Bereich einen echten Top-Mann gewonnen. Er lebt unsere Werte, ist menschlich herausragend und bringt das stärkste Off-Ice-Programm, das ich bisher erlebt habe. Ich habe es selbst gesehen und vertraue seinem Plan zu 100 Prozent. Es ist fordernd – aber es funktioniert. Die Ergebnisse bei der U 20 sind beeindruckend und ich bin überzeugt, dass unsere Spieler fitter denn je aus dem Sommer kommen. Mit ‘Essics Sports‘ haben wir neue Fitness-Standards und klare Erwartungen für alle Spieler eingeführt. Das ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des gesamten Klubs.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U) und Konrad Fiedler (U).

Abwehr: Sean Giles, Jakob Weber, Nikola Gajovský, Patrick Demetz, Pascal Zerressen, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Matěj Giesl (U), Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Yuma Grimm (U), Pierre Preto, Kevin Slezak, Corey Trivino (AL), David Morley (AL), Donát Péter, Sam Payeur, Lukas Krieger (U 21) und Bryce Kindopp (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer), Joey Vollmer (Torwarttrainer) und Johannes Oswald/Essics Sports (Athletik-Coaching).

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV