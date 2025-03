„Exit-GesprÃ¤che“ abgeschlossen: Auf diese Spieler setzen die Iserlohn Roosters auch in Zukunft

Iserlohn. (PM Roosters/MK) Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben heute die Ergebnisse ihrer Saisonabschlussgespräche mit den Spielern aus dem Kader 24/25 mitgeteilt.

Mit folgenden Spielern haben die Roosters einen gültigen Vertrag für die kommende Spielzeit:

Andreas Jenike, Finn Becker, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Colton Jobke, Lennard Nieleck, Maciej Rutkowski und Noel Saffran. Dazu stößt mit Nils Elten in der kommenden Saison noch ein Verteidiger, der in den vergangenen beiden Spielzeiten per Förderlizenz in der DEL2 aktiv war.

Folgende Spieler erhielten darüber hinaus kein neues Vertragsangebot und werden die Iserlohn Roosters verlassen: Brandon Gormley, Hubert Labrie, Zach Osburn, Emil Quaas, Michael Dal Colle, Shane Gersich, Branden Troock, Brayden Burke und Jake Virtanen. Zudem hat sich Sven Ziegler dazu entschieden, das Angebot eines anderen Clubs anzunehmen und die Roosters dementsprechend zu verlassen.

„Wir wünschen den Jungs, die in der kommenden Saison nicht mehr für uns auflaufen werden, alles Gute. Sie haben allesamt viel dafür investiert, dass die Roosters auch in der kommenden Saison in der PENNY DEL spielen, dafür gebührt ihnen ein großer Dank“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Außerdem befinden sich die Roosters mit Hendrik Hane, Johannes Huß, Manuel Alberg, John Broda, Eric Cornel, Taro Jentzsch, Tyler Boland und Christian Thomas noch in Gesprächen bezüglich ihrer Zukunft.

Bezüglich des Trainerteams, das in der kommenden Saison neu zusammengestellt wird, wird Fritzmeier zeitnah Gespräche mit möglichen Kandidaten für die verschiedenen Positionen aufnehmen, unter anderem auch dem bisherigen Goalie- und Videocoach Cam MacDonald. Frank Fischöder, der seit Dezember 2024 als Assistant Coach fungierte, wird auf seine Position als Sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung zurückkehren.

„Unter den gegebenen Bedingungen hier in Iserlohn wollen wir in der Zusammenstellung unseres Kaders und unseres Trainerteams auf und neben dem Eis eine klare Identität entwickeln. Auf dieser Basis haben wir auch die Personalentscheidungen in Bezug auf den aktuellen Kader gefällt und werden auch die weiteren Verpflichtungen danach ausrichten“, erklärt der Sportdirektor der Roosters.

Hinweis: Ein ausführlicher Bericht folgt an dieser Stelle im Laufe des Nachmittags. .

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV