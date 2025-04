Existenz in Gefahr! Statement zur aktuellen Situation der Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben das folgende Statement zur aktuellen Situation der Eispiraten abgegeben.

Wir informieren über die aktuelle Situation rund um die Eispiraten Crimmitschau und der Stadt Crimmitschau. Dabei bitten wir zunächst um Verständnis, dass wir uns die letzten Tage und Wochen kommunikativ bedeckt hielten.

Wie Ihr bereits wisst, ist es uns bisher nicht gelungen, eine Einigung über einen Nutzungsvertrag mit der Stadt zu erzielen. Wir haben diesbezüglich am gestrigen Freitag einen nochmalig überarbeiteten Entwurf eines Mietvertrages an die Stadt übersendet. Am 15.04.2025 soll im nichtöffentlichen Teil mit allen Beteiligten (Stadtverwaltung, Stadt und Eispiraten) über eine finale Lösung gesprochen werden.

Einig ist man sich, dass die Eispiraten die Finanzierung und Umsetzung der Flex-Bande und der LED-Beleuchtung übernehmen. Einig ist man sich auch über eine fünfjährige Reduzierung der Mietzahlung seitens der Eispiraten an die Stadt. Nicht einig ist man sich zum Thema zur Erbringung von Sicherheiten, welche von der Stadt an die Eispiraten gefordert werden. Aus Sicht der Eispiraten kann es keine Extra-Sicherheiten geben, da wir komplett mit der Umsetzung der Bande und der LED-Beleuchtung in Vorleistung gehen.

Durch die zwar rechtswirksame, jedoch rechtswidrige Kündigung des Nutzungsvertrages durch OB André Raphael sind den Eispiraten erhebliche Schäden entstanden. In einer Hochrechnung haben wir Schäden in einem siebenstelligen Bereich ermittelt. Die Eispiraten haben bisher noch keinen Schadensersatzanspruch geltend gemacht, sind aber generell nicht bereit, einen kompletten Verzicht zu erklären. Dies wird aber zwingend von Seiten der Stadtverwaltung gefordert. Wir hoffen diesbezüglich auf das Verständnis der Stadträte, dass die Eispiraten nicht in der Lage sind, den bisher entstandenen Schaden von bisher mindestens 200.000 Euro zu tragen.

Unsere Absicht ist es, Crimmitschau als DEL2-Standort aufrechtzuerhalten. Sollte es zu keiner Einigung am 15.04.2025 im Stadtrat kommen, sehen wir folgende mögliche Konsequenzen:

– Abwicklung der Eispiraten mit Einstellung des Spielbetriebs und Verfolgung der kompletten Schadensersatzansprüche gegen die Stadt.

– Umzug der Eispiraten an einen anderen nahegelegenen Standort und ebenfalls Verfolgung der kompletten Schadensersatzansprüche gegen die Stadt.

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass keines dieser beiden Szenarien von uns gewünscht ist. Wir müssen diese Szenarien aber ins Auge fassen, da uns die bisherigen Verhandlungen mit der Stadt gezeigt haben, dass es seitens der Stadtverwaltung kein großes Interesse am Erhalt des Profi-Eishockeysports in Crimmitschau gibt. Ganz offensichtlich ist es der Stadtverwaltung egal, ihren einzigen wesentlich zahlenden Mieter im Eisstadion zu verlieren.

Fatal wären auch die Auswirkungen auf den Stammverein. Bei beiden Szenarien muss dem Stammverein der Kooperationsvertrag gekündigt werden und man würde ihm damit die Existenzgrundlage für eine weitere Zukunft des Nachwuchssports entziehen. Wir möchten euch versichern, dass wir am kommenden Dienstag alles dafür tun werden, die Eispiraten in Crimmitschau zu erhalten. Wir müssen aber auch sagen, dass dies nicht um jeden Preis geschehen kann.

Wichtig ist jetzt, dass wir als Eispiraten-Familie zusammenstehen. Wir benötigen jetzt die Unterstützung unserer Partner und unserer Fangemeinschaft.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV