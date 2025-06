Ex-Verteidiger der Adler Mannheim verstÃ¤rkt die Abwehr des HCB SÃ¼dtirol

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung zur Verpflichtung des US-amerikanischen Verteidigers Max Gildon für die Saison 2025/26 erzielt wurde.

Wie Brett Pollock kommt auch der 26-Jährige vom slowakischen Club Košice, mit dem er in der vergangenen Saison als Leistungsträger die Meisterschaft gewann: Gildon war nämlich der punktbeste Verteidiger der Extraliga mit 8 Toren, 44 Assists und einer Plus/Minus-Bilanz von +22.

Gildon ist ein kräftiger Verteidiger (191 cm x 88 kg), der über ein exzellentes Spielverständnis verfügt und in der Lage ist, in allen Spielsituationen – vom Powerplay bis zum Penalty Killing – viel Eiszeit zu übernehmen.

Karriere

Geboren am 17. Mai 1999 in Houston, Texas, machte Gildon zunächst in den nordamerikanischen Nachwuchsligen auf sich aufmerksam, insbesondere im Jahr 2017, als er mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft die U18-Weltmeisterschaft gewann und als torgefährlichster Verteidiger des Turniers (vier Tore) hervorstach. Im selben Jahr wurde er in der 3. Runde als 66. Pick von den Florida Panthers gedraftet. In den folgenden drei Saisons spielte er im NCAA-Collegehockey für die University of New Hampshire, bevor er 2020 seinen ersten Vertrag in der American Hockey League (AHL) unterschrieb. Seine erste Saison bei den Bakersfield Condors war beachtlich: 22 Punkte in 38 Spielen bei einer +20-Bilanz. Danach spielte er zwei Jahre bei den Charlotte Checkers, kehrte später zu den Condors zurück und beendete seine AHL-Karriere mit 107 Einsätzen und 41 Punkten. 2023 wechselte er nach Europa und unterschrieb in der DEL bei den Adler Mannheim. Seine erste Saison dort schloss er mit 4 Toren und 6 Assists zwischen Liga und Champions Hockey League ab. Danach folgte der Wechsel nach Košice, wo er zum Saisonende den Meistertitel gewann und in das All-Star-Team der Extraliga gewählt wurde.

„Ich freue mich, Teil eines Vereins mit so viel Geschichte zu werden“, so Gildon. „Was ich über die Mannschaft, die Fans, die Stadt und die gesamte Region gehört habe, hat mich überzeugt, dieses Angebot anzunehmen. Ich bin sicher, dass wir das nötige Können, den Kampfgeist und die Entschlossenheit haben, um die Meisterschaft zu gewinnen – das ist auch mein persönliches Ziel. Ich will der Mannschaft helfen, sowohl in der ICEHL als auch in der Champions Hockey League die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, und ich erwarte eine großartige Saison.“

