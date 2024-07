Ex VÃ¤xjÃ¶ Laker Kalle Kossila fÃ¤llt durch die Checks! Der SC Bern verpflichtet Center Austin Czarnik

Bern. (PM SCB) Austin Czarnik, der in der vergangenen Saison als Center für die Detroit Red Wings (34 Partien – 1 Assist) in der...

Bern. (PM SCB) Austin Czarnik, der in der vergangenen Saison als Center für die Detroit Red Wings (34 Partien – 1 Assist) in der NHL und deren AHL-Affiliate, die Grand Rapids Griffins (38 Partien – 10 Tore, 18 Assists), spielte, erhält einen Einjahresvertrag.

„Czarnik ist ein Center, der auf beiden Seiten des Pucks stark ist und in allen Situationen eingesetzt werden kann. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft mit seiner Erfahrung und Führungsstärke helfen kann“, sagt SCB General Manager Patrik Bärtschi.

Der 31-jährige Amerikaner spielte in der NHL unter anderem für die Boston Bruins, Calgary Flames, New York Islanders und die Seattle Kraken mit einer Bilanz von 205 Partien, 18 Toren und 33 Assists. In der AHL kam er auf 308 absolvierte Einsätze, 105 Tore und 185 Assists. 2018 war er zudem Teil des AHL All-Star Classic Teams.

Vertrag mit Kalle Kossila wird nicht in Kraft gesetzt

Der SC Bern bedauert, bekanntzugeben, dass der kürzlich angekündigte Transfer von Kalle Kossila aufgrund nicht bestandener Checks nicht vollzogen werden kann. Der Vertrag mit Kossila wird daher nicht in Kraft treten. Wir geben keine Auskunft über detaillierte Informationen.

Der SC Bern wünscht Kalle Kossila alles Gute für seine zukünftige Karriere.

Mit Czarnik, von den Teamkollegen und Fans auch oft „Z“ genannt, sind für die kommende Saison sieben Ausländer beim SC Bern unter Vertrag: Torhüter Adam Reideborn, die Verteidiger Anton Lindholm und Patrik Nemeth sowie die Stürmer Victor Ejdsell, Dominik Kahun, Waltteri Merelä und Austin Czarnik.