Ex-Teamkollege von Tim StÃ¼tzle: Jacob Larsson unterschreibt bei den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Der Schwede Jacob Larsson wird in den kommenden zwei Saisons für die SC Rapperswil-Jona Lakers auflaufen.

Der 27-jährige Verteidiger spielte in den letzten acht Jahren in Nordamerika.

Bereits mit 17 Jahren kam Larsson bei Frölunda zu seinen ersten Einsätzen in der höchsten schwedischen Liga. 2016 wurde er mit dem Verein aus Göteborg schwedischer Meister und gewann zudem mit Frölunda zweimal die Champions Hockey League (2016 und 2017). Im Alter von 19 Jahren wechselte der Verteidiger nach Nordamerika und kam bei den Anaheim Ducks gleich zu seinen ersten 4 Einsätzen in der NHL. Insgesamt absolvierte der 1.89 Meter grosse Linksschütze 172 NHL-Spiele für die Anaheim Ducks und die Ottawa Senators. Dazu kommen 278 Einsätze in der AHL, zuletzt spielte er in der Saison 2023/24 für die Belleville Senators und kam in insgesamt 68 Spielen auf 38 Punkte (7 Tore, 31 Assists). Jacob Larsson wurde im NHL-Draft 2015 in der ersten Runde von den Anaheim Ducks gezogen – als Nummer 27.

Lakers-Sportchef Janick Steinmann freut sich über den schwedischen Neuzugang: «Jacob ist ein Zweiweg-Verteidiger, der in allen Situationen eingesetzt werden kann. Mit 27 ist er im besten Hockey-Alter und hat sich in den letzten Jahren in Nordamerika zum Allrounder-Verteidiger entwickelt. Ich bin sehr gespannt, wie seine Entwicklung auf dem europäischen Eis weitergeht, er verfügt über sehr viel Potenzial in allen Situationen.»

Larsson unterschrieb bei den Lakers einen Vertrag für die nächsten zwei Saisons.